Лидер цифровой B2B-торговли между Россией и Китаем КИФА объявляет ценовой диапазон

«Помимо уникальной для российского рынка бизнес-модели –трансграничный B2B e-commerce — инвестиционная привлекательность КИФА обусловлена стабильным ростом ключевых финансовых и операционных показателей. По итогам I квартала 2024 года торговый оборот (GMV) вырос на 54% (г/г) до 1,5 млрд руб., выручка увеличилась на 54% (г/г) и достигла 1,3 млрд руб. Кроме того, июнь 2024 года стал для нас месяцем рекордов. Месячный оборот платформы КИФА впервые превысил 1 млрд рублей, показав рост более чем в два раза к среднемесячным показателям в начале года. Оборот по сервису Private-Trade составил более 950 млн рублей за июнь 2024 года, увеличившись более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Также рекордный рост оборота продемонстрировала сравнительно новая услуга платформы — КИФА помогает китайским производителям выходить на В2С-маркетплейсы в РФ, предоставляя полное сопровождение сопутствующих процессов. В июне 2024 года оборот по данной услуге вырос в 7 раз по сравнению с июнем 2023 года. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста финансовых и операционных показателей и уверены в том, что российские инвесторы проявят активный интерес к IPO КИФА», — отметил основатель платформы КИФА и Председатель совета директоров Компании Сунь Тяньшу.