Лидер цифровой B2B-торговли между Россией и Китаем КИФА объявляет ценовой диапазон

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
ПАО «КИФА» (бренд — «КИФА», «B2B-платформа КИФА», далее — «Компания» или «КИФА»), лидер цифровизации торговли между Россией и Китаем, объявляет ценовой диапазон в рамках первичного публичного предложения (далее — IPO или «Предложение») обыкновенных акций (далее — «Акции») и начале приема заявок на участие в IPO на Московской Бирже.
ПАО «КИФА» устанавливает индикативный ценовой диапазон Акций, которые будут предложены инвесторам в рамках IPO, на уровне от 92 руб. до 110 руб. за одну Акцию и открывает книгу предварительных адресных заявок на участие в размещении. Сбор заявок начнется с 10:00 по московскому времени 25 июля 2024 г. и завершится в 15:00 по московскому времени 7 августа 2024 г. Начало торгов запланировано на 8 августа 2024 года. Размещение Акций КИФА пройдет на Московской Бирже, с 8 августа 2024 года Акции Компании включены во Второй уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, ISIN RU000A108ZF3, торговый код — QIFA.
Объем предложения первичного выпуска Акций КИФА не превысит 18,5 млн штук. Доля Акций в свободном обращении (free-float) не превысит 30%. Размещение пройдет в формате 100%-cash-in, инвесторам будут предложены Акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Средства от размещения будут направлены на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса КИФА: создание хабов цифровой торговли, расширение функционала и автоматизация процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.
КИФА намерена использовать механизм стабилизации цены на Акции в размере не более 15% от объема Предложения на срок не менее 30 дней с даты начала размещения Акций на Московской Бирже. Компания и контролирующий акционер ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» согласились на локап-период продолжительностью 180 дней с даты начала размещения Акций с учетом некоторых обычных исключений.
Предложение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для институциональных инвесторов. Заявки на участие в IPO можно подать через любого брокера, предоставляющего доступ к покупке акций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» на Московской Бирже. Параметры для подачи заявок опубликованы на официальном сайте Московской Биржи.
«Помимо уникальной для российского рынка бизнес-модели –трансграничный B2B e-commerce — инвестиционная привлекательность КИФА обусловлена стабильным ростом ключевых финансовых и операционных показателей. По итогам I квартала 2024 года торговый оборот (GMV) вырос на 54% (г/г) до 1,5 млрд руб., выручка увеличилась на 54% (г/г) и достигла 1,3 млрд руб. Кроме того, июнь 2024 года стал для нас месяцем рекордов. Месячный оборот платформы КИФА впервые превысил 1 млрд рублей, показав рост более чем в два раза к среднемесячным показателям в начале года. Оборот по сервису Private-Trade составил более 950 млн рублей за июнь 2024 года, увеличившись более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Также рекордный рост оборота продемонстрировала сравнительно новая услуга платформы — КИФА помогает китайским производителям выходить на В2С-маркетплейсы в РФ, предоставляя полное сопровождение сопутствующих процессов. В июне 2024 года оборот по данной услуге вырос в 7 раз по сравнению с июнем 2023 года. Таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста финансовых и операционных показателей и уверены в том, что российские инвесторы проявят активный интерес к IPO КИФА», — отметил основатель платформы КИФА и Председатель совета директоров Компании Сунь Тяньшу.
«Выход на российский рынок акционерного капитала — это новый этап в истории КИФА. Привлекаемые в ходе размещения средства дадут нашей компании новый импульс к развитию и позволят реализовать масштабную инвестиционную программу в рамках утвержденной стратегии. Цель КИФА — обеспечить максимально комфортные условия для российских и китайских участников ВЭД, что благоприятно отразится на экономических связях России и Китая, будет способствовать росту товарооборота между двумя странами, даст нам возможность увеличить долю в сегменте цифровой B2B-торговли между РФ и КНР и неизменно демонстрировать улучшение ключевых показателей. Это позитивно как для бизнеса КИФА, так и для наших инвесторов», — прокомментировал заместитель Председателя совета директоров Компании Кайл Шостак.
Справка о КИФА
КИФА — B2B-платформа цифровой торговли для осуществления сделок между поставщиками и покупателями из России и Китая. Интерфейс и функционал платформы доступны на языке пользователя, а расчеты осуществляются и отображаются в соответствующих национальных валютах: для пользователей из КНР — в юанях, для пользователей из РФ — в рублях.
КИФА — больше, чем оптовый маркетплейс, торговая площадка или торговый агент. Платформа обеспечивает полное сопровождение трансграничных сделок от поиска поставщика, выкупа товара, логистики, таможенного оформления, сертификации и маркировки до комплекса послепродажного обслуживания.
ПАО «КИФА» основано в 2013 году предпринимателем Сунь Тяньшу, имеющим многолетний опыт и обширную экспертизу по управлению проектами в области российско-китайских торгово-экономических отношений. Офис ПАО «КИФА» находится в Москве, а офис китайской материнской компании — в Пекине.
Продажи импортированных из Китая товаров ведутся на всей территории России и в Республике Беларусь. В 2024 году запущен экспорт российских товаров в Китай — товарооборот на платформе стал двусторонним.
По итогам 2023 года на платформе представлены товары в более чем 10 категориях из Китая: обувь, одежда, строительные материалы, детские товары, кожгалантерея, упаковочные материалы, оборудование, техника и запчасти, электроника и бытовая техника, текстиль, прочее. КИФА постоянно развивает ассортиментный перечень товаров, применяя стратегию горизонтальной диверсификации.
Компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций в июне 2023 года на сумму 200 млн рублей на срок 3 года. В ноябре 2021 года Национальное рейтинговое агентство (НРА) впервые присвоило кредитный рейтинг ПАО «КИФА» на уровне «ВB|ru|», прогноз по рейтингу «Стабильный». С тех пор кредитный рейтинг компании стабильно улучшался: в ноябре 2022 года он был повышен до уровня «ВB+|ru|», в ноябре 2023 года — до уровня «ВВВ-|ru|», а в мае 2024 года — до уровня «BBB|ru|».
ПАО «КИФА» является 100% дочерней компанией ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» (КНР). Бенефициарный владелец компании — ее основатель Сунь Тяньшу.