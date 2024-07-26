Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля

Чаще всего пользователи испытывают проблемы при работе с мобильным приложением (больше половины), на втором месте по количеству проблем идут оповещения. С трудностями при работе в декстопной версии столкнулись лишь 9% пользователей. Также пользователи не могут запивать «кружочки», на общий сбой жалуются 8%.