Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Согласно данным сайта downdetector.su, больше всего сбой коснулся жителей Новосибирской области (его ощутили 20% всех пользователей), Красноярского края (13%), Иркутской области (10%), а также Москвы, Московской области и Кемеровской области (по 9%).
Чаще всего пользователи испытывают проблемы при работе с мобильным приложением (больше половины), на втором месте по количеству проблем идут оповещения. С трудностями при работе в декстопной версии столкнулись лишь 9% пользователей. Также пользователи не могут запивать «кружочки», на общий сбой жалуются 8%.