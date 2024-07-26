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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Новосибирске зафиксирован масштабный сбой работы Telegram

Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля

26 июля 2024, 04:10
Фото: 1MI

В Новосибирске зафиксирован масштабный сбой работы Telegram

Утром 26 июля в функционировании мессенджера Telegram произошел сбой, который заметили жители Новосибирской области.

Согласно данным сайта downdetector.su, больше всего сбой коснулся жителей Новосибирской области (его ощутили 20% всех пользователей), Красноярского края (13%), Иркутской области (10%), а также Москвы, Московской области и Кемеровской области (по 9%).

Фото: downdetector.su

Чаще всего пользователи испытывают проблемы при работе с мобильным приложением (больше половины), на втором месте по количеству проблем идут оповещения. С трудностями при работе в декстопной версии столкнулись лишь 9% пользователей. Также пользователи не могут запивать «кружочки», на общий сбой жалуются 8%.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Сбой#Телеграм
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