Мигранта-мясника судят за дискредитацию российской армии в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:54
Напомним, история получила огласку после ряда публикаций в СМИ. Продавец торговой точки сообщила, что ее коллега-мигрант позволяет себе недопустимые высказывания в адрес российских военнослужащих и ходе СВО в целом. После этого ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, мигранта уводили с работы, в отношении него возбудили уголовное дело.
Как установило следствие, Ачилов публично распространял ложную информацию в течение двух лет, с 2022 до 2024 года, в ТЦ, где работал. Помимо дискредитации ВС РФ, он оскорблял российских женщин и президента.
Далержон Ачилов приехал из Таджикистана в 2012 году. С 2021 года у него есть вид на жительство. В 2024 планировал стать гражданином РФ. При этом его жена и дети находятся в России незаконно.