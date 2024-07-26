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Мигранта-мясника судят за дискредитацию российской армии в Новосибирске

Мигранта-мясника судят за дискредитацию российской армии в Новосибирске

26 июля 2024, 06:49
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Гражданина Таджикистана Далержона Ачилова обвиняют в распространении фейков о ВС РФ и хулиганстве, рассказали в Управлении судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, история получила огласку после ряда публикаций в СМИ. Продавец торговой точки сообщила, что ее коллега-мигрант позволяет себе недопустимые высказывания в адрес российских военнослужащих и ходе СВО в целом. После этого ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, мигранта уводили с работы, в отношении него возбудили уголовное дело.

Как установило следствие, Ачилов публично распространял ложную информацию в течение двух лет, с 2022 до 2024 года, в ТЦ, где работал. Помимо дискредитации ВС РФ, он оскорблял российских женщин и президента.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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Далержон Ачилов приехал из Таджикистана в 2012 году. С 2021 года у него есть вид на жительство. В 2024 планировал стать гражданином РФ. При этом его жена и дети находятся в России незаконно.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#Мигрант
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