Названы вузы Новосибирска, возле которых самое дешевое съемное жилье

В Академгородке жилье дешевле. Арендовать квартиру возле НГУ обойдется в 31 тысячи рублей. На левом берегу, в районе НГТУ, можно платить более 32 тысяч в месяц. Тоже в Октябрьском районе, но дешевле, станет жилье возле НГПУ — всего 25 тысяч рублей.