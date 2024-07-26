Названы вузы Новосибирска, возле которых самое дешевое съемное жилье

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В июне и июле цены на съемные квартиры поднялись на 3%. Речь идет о жилье, которые находятся вблизи университетов. Дороже всего аренда будет возле НГУАДИ — съемщик отдаст за однушку 43 тысячи в месяц.
Следующими по стоимости стали вузы в Октябрьском районе. Более 41 тысячи стоит снять квартиру возле НГАСУ (Сибстрин), Более 38 тысяч возле РАНХиГСа и 38 тысяч у СибГУТИ.
В Академгородке жилье дешевле. Арендовать квартиру возле НГУ обойдется в 31 тысячи рублей. На левом берегу, в районе НГТУ, можно платить более 32 тысяч в месяц. Тоже в Октябрьском районе, но дешевле, станет жилье возле НГПУ — всего 25 тысяч рублей.