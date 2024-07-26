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Где квартиры дороже и дешевле

Названы вузы Новосибирска, возле которых самое дешевое съемное жилье

26 июля 2024, 08:50
Фото: atas.info
Где квартиры дороже и дешевле
Как показывает практика, когда начинается сезон поступлений в вузы, стоимость жилья возле них сильно поднимается, узнали специалисты «Циан. Аналитика».

В июне и июле цены на съемные квартиры поднялись на 3%. Речь идет о жилье, которые находятся вблизи университетов. Дороже всего аренда будет возле НГУАДИ — съемщик отдаст за однушку 43 тысячи в месяц.

Следующими по стоимости стали вузы в Октябрьском районе. Более 41 тысячи стоит снять квартиру возле НГАСУ (Сибстрин), Более 38 тысяч возле РАНХиГСа и 38 тысяч у СибГУТИ.

В Академгородке жилье дешевле. Арендовать квартиру возле НГУ обойдется в 31 тысячи рублей. На левом берегу, в районе НГТУ, можно платить более 32 тысяч в месяц. Тоже в Октябрьском районе, но дешевле, станет жилье возле НГПУ — всего 25 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Аренда#Недвижимость#Жилье#Квартира
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