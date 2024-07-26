Обманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колонию

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
На скамье подсудимых был 27-летний мужчина. Его признали виновным в мошенничестве. Он обманывал жителей Томской и Новосибирской областей.
Известно, что он, и еще один неустановленный подельник, звонил пожилым людям и представлялся правоохранителем или родственником пенсионера. Он говорил, что из семьи потерпевших кто-то якобы попал в ДТП. Поверив на слово аферисту на том конце провода, новосибирцы разглашали свои данные, в том числе сумму, которой они располагают.
При этом мошенники все время держали связь с престарелыми людьми, чтобы те не успели проверить информацию. Тогда осужденный приезжал сам или отправлял доставщика за деньгами. Деньги они делили между подельником. Всего мошенники обманули людей на 600 тысяч. Обвиняемому томичу назначили 2,7 лет колонии.