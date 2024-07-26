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Мошенника осудили за обман людей

Обманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колонию

26 июля 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
Мошенника осудили за обман людей
Жителя Томска отправили в колонию за обман пенсионеров с деньгами, подробности дали в прокуратуре.

На скамье подсудимых был 27-летний мужчина. Его признали виновным в мошенничестве. Он обманывал жителей Томской и Новосибирской областей.

Известно, что он, и еще один неустановленный подельник, звонил пожилым людям и представлялся правоохранителем или родственником пенсионера. Он говорил, что из семьи потерпевших кто-то якобы попал в ДТП. Поверив на слово аферисту на том конце провода, новосибирцы разглашали свои данные, в том числе сумму, которой они располагают.

При этом мошенники все время держали связь с престарелыми людьми, чтобы те не успели проверить информацию. Тогда осужденный приезжал сам или отправлял доставщика за деньгами. Деньги они делили между подельником. Всего мошенники обманули людей на 600 тысяч. Обвиняемому томичу назначили 2,7 лет колонии.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Мошенничество#Пенсионеры#Деньги#Мошенники#Обман#Томск
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