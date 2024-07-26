Обманувший на полмиллиона пенсионеров из Новосибирска мошенник сел в колонию

Известно, что он, и еще один неустановленный подельник, звонил пожилым людям и представлялся правоохранителем или родственником пенсионера. Он говорил, что из семьи потерпевших кто-то якобы попал в ДТП. Поверив на слово аферисту на том конце провода, новосибирцы разглашали свои данные, в том числе сумму, которой они располагают.