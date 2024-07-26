Остался без ребенка и квартиры злостный неплательщик алиментов из Новосибирска

Posted 26 июля, 02:56
Published 26 июля, 02:56
Modified 26 июля, 02:58
Updated 26 июля, 02:58
Шесть лет новосибирец не выплачивал алименты дочери, когда развелся с бывшей женой. Женщина находится на постоянном месте жительства в Германии. За столько лет у родителя накопилась задолженность в 2 млн. За просроченную оплату денег мать добилась еще 1,5 млн неустойки.
Выяснилось, что у мужчины есть не одна квартира. Приставы приняли решение о продаже квартиры должника, на что ушло пару месяцев. Таким способом удалось взыскать 3,7 млн.
Правда деньги ребенок получил не сразу. Дело в том, что бывшая супруга сибиряка проживает в другом государстве, ей сначала нужно было открыть счет в российском банке, на что ушло время. Только после этого деньги на девочку поступили.