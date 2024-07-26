Пересмотреть дело хирурга просят близкие умершей девочки из Новосибирска

2-летняя Аделина умерла вначале 2020 года. В тот день она выпила йогурт и отравилась. Ее доставили в больницу. Медики предположили, что у нее острая кишечная непроходимость, а вот хирург посчитал, что у нее диабет и отправил ее в другую больницу, где она и умерла.