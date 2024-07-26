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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Девочка умерла

Пересмотреть дело хирурга просят близкие умершей девочки из Новосибирска

26 июля 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Девочка умерла
Направить дело заново в суд добиваются родственники умершей после выпитого йогурта в Новосибирске, о чем рассказала мама девочки.

2-летняя Аделина умерла вначале 2020 года. В тот день она выпила йогурт и отравилась. Ее доставили в больницу. Медики предположили, что у нее острая кишечная непроходимость, а вот хирург посчитал, что у нее диабет и отправил ее в другую больницу, где она и умерла.

Тогда в отношении хирурга возбудили дело о халатности. После случившегося, врач ушел из профессии. Судебные разбирательства шли не один год. Хирургу назначили три года условно и выплату 400 тысяч компенсации. Однако родители считают такой приговор мягким, пишет КП-Новосибирск.

Прокуратура намерена отправить дело в суд на повторное рассмотрение. Предполагается, что все разбирательства пойдут по кругу. Причем срок дела истекает в 2026 году, а рассмотрения проходят не быстро.

«И что в итоге будет? Моя дочь умерла, а мы просто пожмем друг другу руки и разойдемся, врача не накажут?» – говорит мама ребенка.
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