Пересмотреть дело хирурга просят близкие умершей девочки из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
2-летняя Аделина умерла вначале 2020 года. В тот день она выпила йогурт и отравилась. Ее доставили в больницу. Медики предположили, что у нее острая кишечная непроходимость, а вот хирург посчитал, что у нее диабет и отправил ее в другую больницу, где она и умерла.
Тогда в отношении хирурга возбудили дело о халатности. После случившегося, врач ушел из профессии. Судебные разбирательства шли не один год. Хирургу назначили три года условно и выплату 400 тысяч компенсации. Однако родители считают такой приговор мягким, пишет КП-Новосибирск.
Прокуратура намерена отправить дело в суд на повторное рассмотрение. Предполагается, что все разбирательства пойдут по кругу. Причем срок дела истекает в 2026 году, а рассмотрения проходят не быстро.
«И что в итоге будет? Моя дочь умерла, а мы просто пожмем друг другу руки и разойдемся, врача не накажут?» – говорит мама ребенка.