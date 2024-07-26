Пилотажную группу «Русские витязи» торжественно встретили в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Пилоты примут участие 28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!» (0+), который состоится на аэродроме Мочище. Помимо «Русских витязей» в небо над Новосибирском поднимутся участники других легендарных пилотажных групп — «Барсы» и «Русь».
Кроме непосредственно авиашоу, гости смогут рассмотреть самолеты, автомобили. Выступление военных и гражданских летчиков пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра, будут работать точки общепита и полевая кухня. Обещают запуск воздушных шаров и дельтапланов, спуск парашютистов. Участие для зрителей бесплатное.
Автомобилистам стоит помнить, что в день проведения фестиваля перекроют дорогу, ведущую к аэродрому.
Также мы публиковали афишу мероприятий на июль, в которой можно выбрать событие под свои интересы.