Пилотажную группу «Русские витязи» торжественно встретили в Новосибирске

Пилоты примут участие 28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!» (0+), который состоится на аэродроме Мочище. Помимо «Русских витязей» в небо над Новосибирском поднимутся участники других легендарных пилотажных групп — «Барсы» и «Русь».