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Пилотажную группу «Русские витязи» торжественно встретили в Новосибирске

Пилотажную группу «Русские витязи» торжественно встретили в Новосибирске

26 июля 2024, 09:13
Фото: vk.com/russianknights
26 июля в Новосибирск прибыла авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи», передает пресс-служба группы ВВС России.

Пилоты примут участие 28 июля в авиационном фестивале «За нашу победу — на взлет!» (0+), который состоится на аэродроме Мочище. Помимо «Русских витязей» в небо над Новосибирском поднимутся участники других легендарных пилотажных групп — «Барсы» и «Русь».

Видео: vk.com/russianknights

Кроме непосредственно авиашоу, гости смогут рассмотреть самолеты, автомобили. Выступление военных и гражданских летчиков пройдет под аккомпанемент симфонического оркестра, будут работать точки общепита и полевая кухня. Обещают запуск воздушных шаров и дельтапланов, спуск парашютистов. Участие для зрителей бесплатное.

Автомобилистам стоит помнить, что в день проведения фестиваля перекроют дорогу, ведущую к аэродрому.

Также мы публиковали афишу мероприятий на июль, в которой можно выбрать событие под свои интересы.

Стала известна программа авиафестиваля в Мочище под Новосибирском
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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Авиашоу#Самолет
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