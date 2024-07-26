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Площадь объектов для резидентов увеличат в 2 раза в новосибирском Академпарке

Площадь объектов для резидентов увеличат в 2 раза в новосибирском Академпарке

26 июля 2024, 09:52
Фото: Правительство Новосибирской области
При содействии правительства Новосибирской области площадь производственных и офисных объектов Академпарка увеличится до 200 тысяч кв. метров,

Увеличение площади позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест. Тема развития Академпарка обсуждалась в ходе рабочего визита в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

26 июля министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Академпарк» Дмитрием Верховодом. Стороны обсудили планы развития инфраструктуры технопарка на период до 2028 года, которые реализуются в рамках постановления правительства РФ от 19.10.2020 №1704.

В ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади объектов в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов общей площадью более 100 тысяч кв. метров. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты». Инвестиции составят больше 7 млрд рублей. Новые инфраструктурные объекты разместятся на трех производственных площадках — «Трапеция» на улице Инженерной, прилегающей к технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на улице Будкера. Так, на площадке «Трапеция» появится комплекс из 5 зданий, уже ведутся подготовительные работы.

Фото: Правительство Новосибирской области

Вадим Васильев прокомментировал, что основная цель проекта «Развитие инфраструктуры технопарка» — масштабирование деятельности компаний-резидентов.

«Проекты расширения производственной и технологической инфраструктуры включает в себя открытие новых специализированных помещений для размещения опытных производств, лабораторий, офисов высокотехнологичных компаний по кластерным направлениям Академпарка», — сказал Вадим Васильев.

Благодаря вводу новых объектов Академпарк расширит спектр услуг для инновационных бизнесов по кооперации с научными организациями СО РАН, будет активнее оказывать помощь в привлечении инвестиций, выстраивании партнерских отношений с крупными российскими и зарубежными корпорациями.

Ожидается увеличение объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции, появление новых источников налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Вклад научной сферы в регионе в ВРП вырос на 40%.

«Будем стремиться наращивать обороты», — заключил министр науки и инновационной политики региона.

Поддержка новых инфраструктурных проектов реализуется в рамках утвержденной правительством региона государственной программы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». На эти цели из бюджета региона ежегодно направляют более 50 млн рублей. Для стимулирования инновационной деятельности в регионе действует механизм субсидирования трансфера технологий, на эти цели в бюджете заложено 170 млн рублей.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск
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