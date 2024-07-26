Площадь объектов для резидентов увеличат в 2 раза в новосибирском Академпарке

В ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади объектов в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов общей площадью более 100 тысяч кв. метров. Эта работа отвечает целям и задачам национального проекта «Наука и университеты». Инвестиции составят больше 7 млрд рублей. Новые инфраструктурные объекты разместятся на трех производственных площадках — «Трапеция» на улице Инженерной, прилегающей к технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на улице Будкера. Так, на площадке «Трапеция» появится комплекс из 5 зданий, уже ведутся подготовительные работы.