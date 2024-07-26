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Арбузы лежали на земле

Почти полтонны грязных арбузов забрали у мигрантов-нелегалов из Новосибирска

26 июля 2024, 01:26
Фото: 1MI
Арбузы лежали на земле
В Новосибирске провели рейд по выявлению незаконной торговли мигрантами на левом берегу, рассказали в мэрии.

Мероприятие проводилось на улице Хилокской 25 июля. Мэрия, администрация Ленинского района и полиция проверила торговцев, которые продают товар нелегально. В основном, речь идет о торговле из багажника машины, но были и другие случаи.

Так, фруктами торговали прямо с земли. Арбузы лежали в пыли. Тогда было принято решение забрать 400 кг продукции, чтобы они не попали на полки покупателей. Сами же продавцы, в основном это мигранты, разбежались.

«Покупка сезонных овощей и фруктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, а товар лежит на земле возле проезжей части, — риск для здоровья покупателей!» — напомнили в городской администрации.
Фото: мэрия
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Мигранты#Нелегалы#Еда#Торговля#Арбуз
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