Почти полтонны грязных арбузов забрали у мигрантов-нелегалов из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
Мероприятие проводилось на улице Хилокской 25 июля. Мэрия, администрация Ленинского района и полиция проверила торговцев, которые продают товар нелегально. В основном, речь идет о торговле из багажника машины, но были и другие случаи.
Так, фруктами торговали прямо с земли. Арбузы лежали в пыли. Тогда было принято решение забрать 400 кг продукции, чтобы они не попали на полки покупателей. Сами же продавцы, в основном это мигранты, разбежались.
«Покупка сезонных овощей и фруктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, а товар лежит на земле возле проезжей части, — риск для здоровья покупателей!» — напомнили в городской администрации.