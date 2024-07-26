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Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Руководитель уходит с поста

Пост главы новосибирского Краснообска спустя год покидает Олег Яцков

26 июля 2024, 04:12
Фото: администрация Краснообска
Руководитель уходит с поста
О своем уходе объявил в соцсетях действующий руководитель администрации Краснообска в Новосибирске.

Об уходе с поста главы рабочего поселка стало известно 25 июля. Такое заявление сделал Олег Яцков. Он проработал на должности ровно год. Ранее он был народным избранником в Бердске.

Информация о сложении полномочий появилась в чате «Мы Вместе». Официальных подтверждений от администрации поселка добиться пока не удалось.

В сообщении главы говорится, что за время работы совместным трудом они решили 11 сложных задач, но осталось еще две, с которыми будет разбираться уже новый руководитель поселка.

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