Пост главы новосибирского Краснообска спустя год покидает Олег Яцков

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Об уходе с поста главы рабочего поселка стало известно 25 июля. Такое заявление сделал Олег Яцков. Он проработал на должности ровно год. Ранее он был народным избранником в Бердске.
Информация о сложении полномочий появилась в чате «Мы Вместе». Официальных подтверждений от администрации поселка добиться пока не удалось.
В сообщении главы говорится, что за время работы совместным трудом они решили 11 сложных задач, но осталось еще две, с которыми будет разбираться уже новый руководитель поселка.