Разбившему семь машин водителю БМВ запретили ходить по клубам в Новосибирске

Никита Веретин обвиняется в том, что уничтожил или повредил чужое имущество на крупную сумму. Случилось все 13 июля на Красном проспекте. Тогда на огромной скорости автомобиль БМВ влетел в припаркованные машины. Чудом под колеса не попали люди. Всего были повреждены семь автомобилей. Также был один пострадавший — пассажир иномарки, на которой ехал подозреваемый.