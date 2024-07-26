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Мужчина разбил машиныНикита Веретиг

Разбившему семь машин водителю БМВ запретили ходить по клубам в Новосибирске

26 июля 2024, 06:50
Фото: прокуратура НСО
Мужчина разбил машиныНикита Веретиг
В Новосибирске избрали меру пресечения водителю, который разбил машины в центре Новосибирска, сообщили в судебном департаменте.

Никита Веретин обвиняется в том, что уничтожил или повредил чужое имущество на крупную сумму. Случилось все 13 июля на Красном проспекте. Тогда на огромной скорости автомобиль БМВ влетел в припаркованные машины. Чудом под колеса не попали люди. Всего были повреждены семь автомобилей. Также был один пострадавший — пассажир иномарки, на которой ехал подозреваемый.

Следователи просили арестовать автомобилиста, однако судья это делать не посчитал нужным. В итоге водителю запретили определенные действия: не выходить из дома после 19 часов до 7 утра, общаться с участниками дела, не ходить по местам общепита и увеселительным заведениям, пользоваться телефоном и интернетом.

Его обязали вовремя приходить к следователю или в суд и не нарушать запреты. Такая мера пресечения действует до 20 сентября. Решение еще можно обжаловать.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Суд#Запрет
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