Разбившему семь машин водителю БМВ запретили ходить по клубам в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Никита Веретин обвиняется в том, что уничтожил или повредил чужое имущество на крупную сумму. Случилось все 13 июля на Красном проспекте. Тогда на огромной скорости автомобиль БМВ влетел в припаркованные машины. Чудом под колеса не попали люди. Всего были повреждены семь автомобилей. Также был один пострадавший — пассажир иномарки, на которой ехал подозреваемый.
Следователи просили арестовать автомобилиста, однако судья это делать не посчитал нужным. В итоге водителю запретили определенные действия: не выходить из дома после 19 часов до 7 утра, общаться с участниками дела, не ходить по местам общепита и увеселительным заведениям, пользоваться телефоном и интернетом.
Его обязали вовремя приходить к следователю или в суд и не нарушать запреты. Такая мера пресечения действует до 20 сентября. Решение еще можно обжаловать.