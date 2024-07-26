atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:51

Published Сегодня, 01:51

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

Где поставили камеру

Штрафующую водителей камеру поставили на Большевистской в Новосибирске

26 июля 2024, 01:51
Фото: 1MI
Где поставили камеру
В Октябрьском районе Новосибирска появилась новая дорожная камера, подробности рассказали в ГАИ.

Фиксировать нарушения будет дорожная камера на улице Большевистская. Ее поставили у дома №153, рядом с остановкой «Звезда».

В Госавтоинспекции предупредили, что камера будет фиксировать превышение скорости. Как показывает практика, она может определять и другие нарушения: непристегнутый ремень, пользование телефоном за рулем, а также несоблюдение ПДД.

Также недавно стало известно о дополнительной фиксации нарушений, если водитель не пропустил пешехода. В этом случае штрафы начинаются от 1000 рублей.

Водителям напомнили, что важно соблюдать все правила дорожного движения, включая скоростной режим. В противном случае, автомобилисту будут приходить штрафы.

Не пропустил — штраф: за что еще будут наказывать водителей в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адресаСтали известны адреса новых дорожных камер в Новосибирске, штрафующих водителейВ ГИБДД раскрыли адреса камер фиксации нарушений ПДД — какие штрафы грозят водителям
#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Нарушения#Штраф#ПДД#Камеры#Автомобилисты
Подпишитесь
Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске
Сегодня, 02:04
Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
Сегодня, 04:10
Почти полтонны грязных арбузов забрали у мигрантов-нелегалов из Новосибирска
Сегодня, 01:26
Прогноз погоды на август-2024: ждать ли снова жары?
Вчера, 16:40
Новосибирская госкомпания «Сибирь-Арена» заказала элитный внедорожник
Вчера, 12:54