Штрафующую водителей камеру поставили на Большевистской в Новосибирске

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Фиксировать нарушения будет дорожная камера на улице Большевистская. Ее поставили у дома №153, рядом с остановкой «Звезда».
В Госавтоинспекции предупредили, что камера будет фиксировать превышение скорости. Как показывает практика, она может определять и другие нарушения: непристегнутый ремень, пользование телефоном за рулем, а также несоблюдение ПДД.
Также недавно стало известно о дополнительной фиксации нарушений, если водитель не пропустил пешехода. В этом случае штрафы начинаются от 1000 рублей.
Водителям напомнили, что важно соблюдать все правила дорожного движения, включая скоростной режим. В противном случае, автомобилисту будут приходить штрафы.