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Published Сегодня, 02:04

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Updated Сегодня, 02:33

Последствия ливня

Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске

26 июля 2024, 02:04
Фото: АСТ-54
Последствия ливня

Разрушил дом и затопил улицы тропический ливень в Новосибирской области

В Новосибирске вечером 25 июля прошел сильный ливень, который нанес свои последствия, о чем делятся сибиряки в соцсетях.

О сильном ливне, с градом и ветром с порывами до 20 м/с предупреждали ранее синоптики. В непогоду могли быть разные последствия: сорвало крышу, унесло знаки, баннеры и другое. Так и произошло с одной семьей в Коченевском районе, которая живет рядом со станцией Дупленская. У пенсионеров унесло крышу дома прямо в лес.

Также после ливня были затоплены дороги. Ливневки не справлялись оперативно с таким количеством воды на проезжей части. Машины ехали по воде, которая скрывала колеса авто. Людям было сложнее всего. Пешеходы прятались на остановках и не спешили переходить дорогу.

Фото: АСТ-54

Вот такой сильный дождь был на перекрестке улиц Станиславского и Степной. Дороги были сильно затоплены.

Видео: АСТ-54

Еще такие же последствия затопления дороги. Люди говорят за кадром: «Мы плывем». Напомним, что дожди в Новосибирске обещали всю неделю.

Видео: Новосибирск с огоньком/ТГ
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#Вода#Погода#Ливень#Дождь
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