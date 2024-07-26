Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
Modified Сегодня, 02:33
Updated Сегодня, 02:33
О сильном ливне, с градом и ветром с порывами до 20 м/с предупреждали ранее синоптики. В непогоду могли быть разные последствия: сорвало крышу, унесло знаки, баннеры и другое. Так и произошло с одной семьей в Коченевском районе, которая живет рядом со станцией Дупленская. У пенсионеров унесло крышу дома прямо в лес.
Также после ливня были затоплены дороги. Ливневки не справлялись оперативно с таким количеством воды на проезжей части. Машины ехали по воде, которая скрывала колеса авто. Людям было сложнее всего. Пешеходы прятались на остановках и не спешили переходить дорогу.
Вот такой сильный дождь был на перекрестке улиц Станиславского и Степной. Дороги были сильно затоплены.
Еще такие же последствия затопления дороги. Люди говорят за кадром: «Мы плывем». Напомним, что дожди в Новосибирске обещали всю неделю.