Слетела крыша, затопило дороги: последствия тропического ливня в Новосибирске

О сильном ливне, с градом и ветром с порывами до 20 м/с предупреждали ранее синоптики. В непогоду могли быть разные последствия: сорвало крышу, унесло знаки, баннеры и другое. Так и произошло с одной семьей в Коченевском районе, которая живет рядом со станцией Дупленская. У пенсионеров унесло крышу дома прямо в лес.