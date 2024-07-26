Сразу забыли русский язык мигранты, которых привезли в военкомат в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Нарушителей искали в общежитиях, которые представляют собой трехэтажные бараки. Как рассказали правоохранители, здания старые и неухоженные. Мигранты спят по несколько человек в комнате на двухъярусных кроватях. Общежития оборудованы прачечными, столовой.
Силовики проверили 54 иностранцев, из которых 22 увезли в военкоматы и поставили на учет, пишет VN.ru.
На минувшей неделе два мигранта — новых гражданина РФ — заключили контракты с Министерством обороны РФ.
Источник издания отметил, что мигранты «забывают» русский язык, как только их ловят.