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Сразу забыли русский язык мигранты, которых привезли в военкомат в Новосибирске

Сразу забыли русский язык мигранты, которых привезли в военкомат в Новосибирске

26 июля 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Ранним утром 26 июля в Хилокском микрорайоне прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства и уклонистов от воинской службы.

Нарушителей искали в общежитиях, которые представляют собой трехэтажные бараки. Как рассказали правоохранители, здания старые и неухоженные. Мигранты спят по несколько человек в комнате на двухъярусных кроватях. Общежития оборудованы прачечными, столовой.

Силовики проверили 54 иностранцев, из которых 22 увезли в военкоматы и поставили на учет, пишет VN.ru.

На минувшей неделе два мигранта — новых гражданина РФ — заключили контракты с Министерством обороны РФ.

Источник издания отметил, что мигранты «забывают» русский язык, как только их ловят.

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