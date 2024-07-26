Сразу забыли русский язык мигранты, которых привезли в военкомат в Новосибирске

Нарушителей искали в общежитиях, которые представляют собой трехэтажные бараки. Как рассказали правоохранители, здания старые и неухоженные. Мигранты спят по несколько человек в комнате на двухъярусных кроватях. Общежития оборудованы прачечными, столовой.