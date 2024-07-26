Стало известно, что будет на месте мигрантских киосков в новосибирском Хилке

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Мэр напомнил, что правоохранители регулярно проводят здесь рейды по соблюдению правил торговли, также сносят самострои. В ходе визита Кудрявцев констатировал положительные сдвиги, но отметил, что еще есть над чем работать.
Мэр пообещал освободить земли Хилокского жилмассива от незаконной торговли.
«На месте бывших незаконных ларьков вдоль улицы Хилокской, которые убрали на прошлой неделе, спроектируем зеленую зону и официальную парковку», — пообещал мэр.
Дорогу от рынка до Клещихинского кладбища Кудрявцев поручил отремонтировать в ближайшее время.
Ранее в мэрии заявили, что будут продолжать бороться с незаконными строениями, которые возводят иностранные граждане на территории Хилокского жилмассива.