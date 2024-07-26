Telegram «лег» в Новосибирской области — что говорят пользователи

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как сообщает сайт downdetector.su, больше всего проблемы затронули Новосибирскую область. Чаще всего трудности возникают при использовании мобильного приложения, с декстопными версиями работать легче.
«У меня текстовые посты открываются, а картинки и видео не работают. Видео не грузит и файлы. И сообщения долго отправляются. Чаты тоже не грузятся. Комментарии в канале невозможно прочитать», — поделилась с корреспондентом Atas.info жительница Новосибирска.
«Сервера реально легли, картинки не грузятся и не отправляются», — жалуется пользователь.
«У меня вообще не грузит ничего до сих пор», — сетует другой.
«Ничего не работает. Просто „обновление“ и всё…»
Некоторых пользователей проблемы затронули частично:
«У меня текстовые посты открываются, а картинки и видео не работают».
Чаще всего новосибирцы жалуются на проблемы при отправке и загрузке медиа, сообщений, записи «кружочков».