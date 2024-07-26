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Telegram «лег» в Новосибирской области — что говорят пользователи

Telegram «лег» в Новосибирской области — что говорят пользователи

26 июля 2024, 07:12
Фото: 1MI
26 июля в Сибири произошел масштабный сбой в работе Telegram, причем он отличается от предыдущих. Пользователи негодуют, поскольку не могут пользоваться мессенджером уже более четырех часов.

Как сообщает сайт downdetector.su, больше всего проблемы затронули Новосибирскую область. Чаще всего трудности возникают при использовании мобильного приложения, с декстопными версиями работать легче.

«У меня текстовые посты открываются, а картинки и видео не работают. Видео не грузит и файлы. И сообщения долго отправляются. Чаты тоже не грузятся. Комментарии в канале невозможно прочитать», — поделилась с корреспондентом Atas.info жительница Новосибирска.
«Сервера реально легли, картинки не грузятся и не отправляются», — жалуется пользователь.
«У меня вообще не грузит ничего до сих пор», — сетует другой.
«Ничего не работает. Просто „обновление“ и всё…»

Некоторых пользователей проблемы затронули частично:

«У меня текстовые посты открываются, а картинки и видео не работают».

Чаще всего новосибирцы жалуются на проблемы при отправке и загрузке медиа, сообщений, записи «кружочков».

Масштабный сбой произошел в работе Telegram 26 июля
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Сбой
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