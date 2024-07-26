Толпы агрессивных мигрантов атакуют компьютерный клуб и терроризируют новосибирцев

Больше всего сибиряков беспокоит пребывание в компьютерном клубе детей, пишет МК в Новосибирске. При этом сами мигранты выглядят весьма прилично: хорошо одеты, но только ведут себя слишком агрессивно. Также жильцы дома, где расположено заведение, устали от запаха кальяна, который вредит окружающей среде.