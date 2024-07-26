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Шумные мигранты надоели новосибирцам

Толпы агрессивных мигрантов атакуют компьютерный клуб и терроризируют новосибирцев

26 июля 2024, 03:32
Фото: 1MI
Шумные мигранты надоели новосибирцам
Толпы мигрантов надоели жителям левого берега Новосибирска, сообщили очевидцы.

По словам новосибирцев, каждый день возле компьютерного клуба собирается от 20 до 50 мигрантов. Происходит это на Сибиряков-Гвардейцев. Иностранцы якобы дерутся возле заведения, шумят и постоянно мусорят.

Горожане задаются вопросом о легальности самого клуба, а также разрешено ли пребывание мигрантов в нашей стране. Администрация заведения претензии отрицает, сообщая, что все конфликты решаются в помещении, полицейские мониторят обстановку, а также везде есть камеры фиксации при необходимости.

Больше всего сибиряков беспокоит пребывание в компьютерном клубе детей, пишет МК в Новосибирске. При этом сами мигранты выглядят весьма прилично: хорошо одеты, но только ведут себя слишком агрессивно. Также жильцы дома, где расположено заведение, устали от запаха кальяна, который вредит окружающей среде.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Жалобы
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