Толпы агрессивных мигрантов атакуют компьютерный клуб и терроризируют новосибирцев

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По словам новосибирцев, каждый день возле компьютерного клуба собирается от 20 до 50 мигрантов. Происходит это на Сибиряков-Гвардейцев. Иностранцы якобы дерутся возле заведения, шумят и постоянно мусорят.
Горожане задаются вопросом о легальности самого клуба, а также разрешено ли пребывание мигрантов в нашей стране. Администрация заведения претензии отрицает, сообщая, что все конфликты решаются в помещении, полицейские мониторят обстановку, а также везде есть камеры фиксации при необходимости.
Больше всего сибиряков беспокоит пребывание в компьютерном клубе детей, пишет МК в Новосибирске. При этом сами мигранты выглядят весьма прилично: хорошо одеты, но только ведут себя слишком агрессивно. Также жильцы дома, где расположено заведение, устали от запаха кальяна, который вредит окружающей среде.