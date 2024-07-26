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Published Сегодня, 06:32

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Масштабный фестиваль планируют в Новосибирске

Возможность стать центром туризма: грандиозный фестиваль пройдет в Новосибирске

26 июля 2024, 06:32
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Масштабный фестиваль планируют в Новосибирске

Уникальный фестиваль камерных опер пройдет в Новосибирске

Запланированный в Новосибирске фестиваль «Камерная опера» может положить начало появления в столице Сибири «событийного туризма», когда путешественник едет в город ради определенного события.

Запланированный в Новосибирске фестиваль «Камерная опера» — прекрасная возможность для столицы Сибири зарекомендовать себя одним из центров событийного туризма в стране. Мероприятие готовится уникальное и грандиозное, аналогов которого в России еще не было. Запланировано оно на май 2025 года.

На фестивале будет представлено более полутора десятков произведений молодых композиторов в жанре камерной оперы. Сначала организаторы намеревались устроить конкурс. Но по словам члена Союза композиторов Елены Захаровой-Ягодиной, в итоге решено было отказаться от идеи состязания и просто представить публике камерные произведения молодых авторов.

Новый фестиваль — прекрасный повод побывать в Новосибирске, но не просто познакомиться с его достопримечательностями, но и совместить поездку с посещением четырех фестивальных концертов, которые пройдут на нескольких филармонических площадках при участии Новосибирского академического симфонического оркестра.

Участие в фестивале подтвердили композиторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Татарстана и Северной Осетии. Дальнее зарубежье будет представлено Израилем.

Майский фестиваль совпадает также с юбилеем Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, со дня открытия которого исполняется 80 лет. Известно, что подготовка к празднику главного театра Сибири уже началась.

По словам известного новосибирского краеведа Константина Голодяева, к сожалению, событийный туризм — пока не конек Новосибирска.

«Для этого в городе должны регулярно происходить интересные события, о которых путешественники могли бы заранее узнавать. Авиашоу в Мочище, фестиваль „Княжий двор“, какие-то события в парке „Арена“ — это привлекает в основном жителей города, области и самих иногородних участников. „Парад цветов“ и пешеходную улицу мы сами отменили», — констатирует эксперт.

Голодяев уверен, что одним из «крючков» для развития событийного туризма в Новосибирске могла бы стать Монстрация, которую отменили в 2020 году и с тех пор не проводили.

«Как раз в начале мая много выходных, и можно было бы даже сделать целый тур, чтобы люди приезжали как раз в эту насыщенную событиями неделю. А пока масштабных праздников, которые привлекли бы жителей хотя бы соседних регионов, у нас пока нет. Лет пять назад я предлагал создать мемориальный парк „Кривощеково“ с циклом историко-реконструкторских мероприятий, но это увы — никому не нужно», — сокрушается краевед.

Константин Голодяев заявил, что в основном в Новосибирск в качестве гостей приезжают «командировочные, транзитники и случайные туристы».

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#Юрий Фомиченко#Культура#Путешествие#Фестиваль#Туризм#Опера#КЦ
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