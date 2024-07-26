Возможность стать центром туризма: грандиозный фестиваль пройдет в Новосибирске

Запланированный в Новосибирске фестиваль «Камерная опера» — прекрасная возможность для столицы Сибири зарекомендовать себя одним из центров событийного туризма в стране. Мероприятие готовится уникальное и грандиозное, аналогов которого в России еще не было. Запланировано оно на май 2025 года.