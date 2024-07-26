Вред здоровью получил мужчина при купании в Обском море в Новосибирске

Мужчина купался в Обском море в месте, где купаться запрещено. Несмотря на это, людей здесь отдыхает много, и тонущего человека вовремя заметили. Очевидцы вызвали спасателей. Пострадавшего достали из воды уже без сознания через шесть минут.