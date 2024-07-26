Вред здоровью получил мужчина при купании в Обском море в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Мужчина купался в Обском море в месте, где купаться запрещено. Несмотря на это, людей здесь отдыхает много, и тонущего человека вовремя заметили. Очевидцы вызвали спасателей. Пострадавшего достали из воды уже без сознания через шесть минут.
Мужчину достали из воды и подвезли к месту прибытия машины скорой помощи, откачивая его по дороге. Состояние спасенного медики оценили как средней степени тяжести.
В Новосибирск вернулась аномальная жара, не исключен рост смертности на воде. Для купания стоит выбирать разрешенные места. Мы публиковали полный актуальный список.