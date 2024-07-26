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Published Сегодня, 10:43

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Вред здоровью получил мужчина при купании в Обском море в Новосибирске

Вред здоровью получил мужчина при купании в Обском море в Новосибирске

26 июля 2024, 10:43
Фото: МАСС
26 июля в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе чуть не утонул 45-летний мужчина, рассказали в МАСС.

Мужчина купался в Обском море в месте, где купаться запрещено. Несмотря на это, людей здесь отдыхает много, и тонущего человека вовремя заметили. Очевидцы вызвали спасателей. Пострадавшего достали из воды уже без сознания через шесть минут.

Мужчину достали из воды и подвезли к месту прибытия машины скорой помощи, откачивая его по дороге. Состояние спасенного медики оценили как средней степени тяжести.

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В Новосибирск вернулась аномальная жара, не исключен рост смертности на воде. Для купания стоит выбирать разрешенные места. Мы публиковали полный актуальный список.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#МАСС
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