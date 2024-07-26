Второе дело о взятке возбудили в отношении главы новосибирской Корпорации развития

25 июля стало известно, что в деле бывшего главного по борьбе с коррупцией в регионе Владимира Вялковя появились новые подробности. Сумма взятки, которую, как предполагается, получил бывший полицейский, выросла до 71 млн. Ранее в деле фигурировала сумма в 34 млн рублей.