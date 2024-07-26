Второе дело о взятке возбудили в отношении главы новосибирской Корпорации развития

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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По версии следствия, в 2021 году Зырянов получил от подрядчика 3 млн рублей. Деньги стали вознаграждением за заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ на 18,5 млн рублей, пишет «Ъ-Сибирь».
Первое уголовное дело также связано со взяткой. Предполагается, что Зырянов и руководитель УК ПЛП Александр Гоманов способствовали заключению договоров в приоритетном порядке двум компаниям. Общая сумма контрактов составила 60 млн рублей.
Сейчас Александр Зырянов находится под стражей. Ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.
25 июля стало известно, что в деле бывшего главного по борьбе с коррупцией в регионе Владимира Вялковя появились новые подробности. Сумма взятки, которую, как предполагается, получил бывший полицейский, выросла до 71 млн. Ранее в деле фигурировала сумма в 34 млн рублей.
Участник другого уголовного дела о взятке — депутат горсовета Игорь Украинцев — пока остается в СИЗО. Такое решение принял суд на заседании 25 июля.