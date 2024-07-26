Желтухой чаще стали заражаться новосибирцы — с чем это связано

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Главный эпидемиолог региона Елена Пудова связывает рост с нарушением санитарных норм в общепите.
«В Новосибирске и области никогда не было такой высокой заболеваемости. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками», — сказала специалист.
Весной 2024 года в одной из школ Новосибирска гепатитом А заболели два ученика. Класс в срочном порядке закрыли на карантин.
В целом, гепатит А — наименее опасен для здоровья среди своих «собратьев». Он не переходит в хроническую фазу, по своим проявлениям больше похож на ОРВИ.