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Желтухой чаще стали заражаться новосибирцы — с чем это связано

Желтухой чаще стали заражаться новосибирцы — с чем это связано

26 июля 2024, 08:14
Фото: 1MI
В Новосибирской области за первое полугодие 2024 года зафиксировали 171 заболевшего гепатитом А — в народе его называют желтухой, рассказали в региональном Минздраве.

Главный эпидемиолог региона Елена Пудова связывает рост с нарушением санитарных норм в общепите.

«В Новосибирске и области никогда не было такой высокой заболеваемости. Для сравнения, за весь 2023 год было зарегистрировано всего 85 случаев. В основном эти случаи связаны с общепитом и его работниками», — сказала специалист.
В новосибирской школе ввели карантин из-за вспышки гепатита А
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Весной 2024 года в одной из школ Новосибирска гепатитом А заболели два ученика. Класс в срочном порядке закрыли на карантин.

В целом, гепатит А — наименее опасен для здоровья среди своих «собратьев». Он не переходит в хроническую фазу, по своим проявлениям больше похож на ОРВИ.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Гепатит А
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