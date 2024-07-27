Более 54 миллионов потратит «Новосибирскэнергосбыт» на покупку китайских электрокаров

АО «Новосибирскэнергосбыт» заключило контракты на поставку восьми электромобилей производства КНР. Машины должны быть поставлены по лизинговой схеме до конца января 2025 года, общая сумма договоров составляет 54,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок. Закупка была осуществлена у единственного поставщика без объявления конкурса.