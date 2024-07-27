Более 54 миллионов потратит «Новосибирскэнергосбыт» на покупку китайских электрокаров

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Published Сегодня, 05:48
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АО «Новосибирскэнергосбыт» заключило контракты на поставку восьми электромобилей производства КНР. Машины должны быть поставлены по лизинговой схеме до конца января 2025 года, общая сумма договоров составляет 54,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок. Закупка была осуществлена у единственного поставщика без объявления конкурса.
Энергетики приобретают пять автомобилей Zeekr X стоимостью 5 554 135 рублей каждый, Zeerkr 009 за 12 264 567 рублей, Voyah Free за 6 182 830 рублей и Avatr 11 за 8 291 796 рублей.
АО «Новосибирскэнергосбыт» занимается продажей тепловой и электрической энергии, относится к категории непубличных акционерных обществ и не раскрывает данные о своих владельцах.
По итогам 2023 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере 3,183 млрд рублей.