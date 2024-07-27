atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

«Парк кафе» полностью снесли в конце декабря 2023 года

Более миллиона потратят на газон на месте «Парк Кафе» в Новосибирске

27 июля 2024, 04:13
Фото: atas.info
«Парк кафе» полностью снесли в конце декабря 2023 года
Мэрия ищет подрядчика на озеленение части Первомайского сквера, где ранее снесли популярное кафе, следует из материалов сайта госзакупок.

Муниципальный «Горзеленхоз» объявил электронный конкурс на обустройство газона на месте снесенного «Парк Кафе» в Первомайском сквере Новосибирске. За подготовку почву и посадку травы вдоль здания по адресу Ленина, 25 муниципалитет готов заплатить 1,397 млн рублей, следует из конкурсной документации.

Участниками закупки могут быть только компании, относящиеся к категории малого и среднего бизнеса. Все работы победитель аукциона должен завершить до 30 августа текущего года.

Ранее мэр Максим Кудрявцев заявлял, что реконструкция Первомайского сквера будет закончена к 15 августа.

Читайте также:
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в НовосибирскеПочему не работают фонтаны в Первомайском сквере, объяснили в мэрии НовосибирскаМэрия Новосибирска отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквере
#Новосибирск#Благоустройство#Госзакупки#Реконструкция Первомайского сквера#Горзеленхоз#Газон
Подпишитесь
Видео. Пилотажную группу «Русские витязи» торжественно встретили в Новосибирске
Вчера, 09:13
Желтухой чаще стали заражаться новосибирцы — с чем это связано
Вчера, 08:14
Сразу забыли русский язык мигранты, которых привезли в военкомат в Новосибирске
Вчера, 07:35
Пересмотреть дело хирурга просят близкие умершей девочки из Новосибирска
Вчера, 07:22
Разбившему семь машин водителю БМВ запретили ходить по клубам в Новосибирске
Вчера, 06:50
Мигранта-мясника судят за дискредитацию российской армии в Новосибирске
Вчера, 06:49