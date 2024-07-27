Более миллиона потратят на газон на месте «Парк Кафе» в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Муниципальный «Горзеленхоз» объявил электронный конкурс на обустройство газона на месте снесенного «Парк Кафе» в Первомайском сквере Новосибирске. За подготовку почву и посадку травы вдоль здания по адресу Ленина, 25 муниципалитет готов заплатить 1,397 млн рублей, следует из конкурсной документации.
Участниками закупки могут быть только компании, относящиеся к категории малого и среднего бизнеса. Все работы победитель аукциона должен завершить до 30 августа текущего года.
Ранее мэр Максим Кудрявцев заявлял, что реконструкция Первомайского сквера будет закончена к 15 августа.