Екатерина Мизулина анонсировала визит в Новосибирск

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
О том, что осенью у нее запланирована поездка в Новосибирск, Екатерина Мизулина сообщила в ответ на жалобу пользователя из Новосибирска о сбоях в работе мессенджера Telegram. Точных дат целей визита Мизулина не обозначила, отметив только, что сейчас находится в Калининграде и у нее Telegram работает хорошо.
Ранее директор «Лиги безопасного интернета» требовала закрыть скандальный новосибирский бар «Элтон».
А накануне стали известно о том, что в Новосибирске отменили выступление рэпера Slim, творчество которого не понравилось Мизулиной.