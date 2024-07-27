Екатерина Мизулина анонсировала визит в Новосибирск

О том, что осенью у нее запланирована поездка в Новосибирск, Екатерина Мизулина сообщила в ответ на жалобу пользователя из Новосибирска о сбоях в работе мессенджера Telegram. Точных дат целей визита Мизулина не обозначила, отметив только, что сейчас находится в Калининграде и у нее Telegram работает хорошо.