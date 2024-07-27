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Ранее новосибирские школьники жаловались Мизулиной на сложные задания ЕГЭ

Екатерина Мизулина анонсировала визит в Новосибирск

27 июля 2024, 03:32
Фото: тг-канал Екатерины Мизулиной
Ранее новосибирские школьники жаловались Мизулиной на сложные задания ЕГЭ
Глава «Лиги безопасного интернета» сообщила в своем телеграм-канале, что собирается приехать осенью.

О том, что осенью у нее запланирована поездка в Новосибирск, Екатерина Мизулина сообщила в ответ на жалобу пользователя из Новосибирска о сбоях в работе мессенджера Telegram. Точных дат целей визита Мизулина не обозначила, отметив только, что сейчас находится в Калининграде и у нее Telegram работает хорошо.

Ранее директор «Лиги безопасного интернета» требовала закрыть скандальный новосибирский бар «Элтон».

А накануне стали известно о том, что в Новосибирске отменили выступление рэпера Slim, творчество которого не понравилось Мизулиной.

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#Новосибирск#Визит#Телеграм#Лига безопасного интернета#Екатерина Мизулина
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