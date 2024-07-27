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Под отключения попадают дома, запитанные от ТЭЦ-4

Горячую воду отключат в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска

27 июля 2024, 04:53
Фото: 2GIS
Под отключения попадают дома, запитанные от ТЭЦ-4
С 30 июля начинается очередной этап испытаний теплосетей на прочность, сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

Гидравлические испытания будут проходить на сетях ТЭЦ-4 и продлятся с 30 июля по 6 августа, предупредили энергетики. Однако горячей воды у горожан может не быть до 12 августа — такое время в СГК закладывают на ликвидацию возможных дефектов в трубопроводах.

Снижать температуры воды энергокомпания начнет с утра 29 июля.

Под отключения попадает часть жилых домов в Дзержинском и Калининском районах, узнать сроки отсутствия горячей воды по конкретному адресу можно здесь.

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#Новосибирск#Отключение#Горячая вода#Испытания#ТЭЦ-4#СГК
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