Горячую воду отключат в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Updated Сегодня, 04:55
Гидравлические испытания будут проходить на сетях ТЭЦ-4 и продлятся с 30 июля по 6 августа, предупредили энергетики. Однако горячей воды у горожан может не быть до 12 августа — такое время в СГК закладывают на ликвидацию возможных дефектов в трубопроводах.
Снижать температуры воды энергокомпания начнет с утра 29 июля.
Под отключения попадает часть жилых домов в Дзержинском и Калининском районах, узнать сроки отсутствия горячей воды по конкретному адресу можно здесь.