Горячую воду отключат в Дзержинском и Калининском районах Новосибирска

Гидравлические испытания будут проходить на сетях ТЭЦ-4 и продлятся с 30 июля по 6 августа, предупредили энергетики. Однако горячей воды у горожан может не быть до 12 августа — такое время в СГК закладывают на ликвидацию возможных дефектов в трубопроводах.