Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка

Кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области, реализуемый в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Проект одобрен Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства (в ценах 2021 года) — более 11 млрд рублей.