Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка

Posted 27 июля, 08:04
Published 27 июля, 08:04
Modified 29 июля, 18:50
Updated 29 июля, 18:50
Во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Новосибирск была сдана первая очередь кампуса мирового уровня НГУ. Общая площадь университетского кампуса составляет более 78,000 кв. м, первая очередь — 38,000 кв. м.
Сейчас сданный объект состоит из досугового и учебного корпусов физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева (СУНЦ НГУ) и двух общежитий университета, рассчитанных на 690 мест.
Кампус мирового уровня НГУ — один из приоритетных проектов развития Новосибирской области, реализуемый в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Наука и университеты». Проект одобрен Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и поддерживается Министерством науки и высшего образования РФ. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства (в ценах 2021 года) — более 11 млрд рублей.
В досуговом центре будет трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий, а также спортивные залы нескольких типов. Здесь разместят музей физматшколы, класс искусств, будет оборудована медиатека. Кроме того, уютные рекреации обустроят для проведения досуга учеников.
Учебный корпус рассчитан на одновременные занятия 625 воспитанников СУНЦ. Здесь расположены химические, физические, технические лаборатории, лекционные залы и помещения для самостоятельных занятий.
Два общежития предназначены уже для студентов университета. Здесь предусмотрены зоны коворкинга, пространство для занятий спортом и рекреационные помещения.
В центре учебно-жилого пространства предусмотрена небольшая сцена, вдоль дорожек расставлены лавочки. Уложенный недавно рулонный газон в жару опрыскивают специальным раствором, чтобы он не засох и лучше приживался.
Финансировал строительство Фонд развития социальных проектов «Перспектива», который аккумулировал средства выпускников НГУ, возглавляющих сегодня крупные успешные компании.
«В Новосибирске особенная атмосфера, научная атмосфера, новосибирский Академгородок — уникальное место, известный на весь мир исследовательский центр. Вот только что мы посмотрели новый кампус. И уже чуть больше чем через месяц здесь закипит новая жизнь. По сути это будет перезагрузка всего того, чем всегда был славен Новосибирск. Особенно важно, что мощные точки роста интеллектуальной компетенции есть не только в Москве, но и в крупных городах, таких как Новосибирск, и талантливые ребята из других российских регионов, из-за рубежа стремятся сюда, чтобы получить качественные знания», — отметил Михаил Мишустин во время визита.
Параллельно со строительством кампуса было отремонтировано одно из старых общежитий университета на улице Пирогова. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт еще четырех общежитий.
Площадь объектов второй очереди составляет более 40 тыс. кв. м. Срок завершения — третий квартал 2025 года. Источник финансирования — федеральная адресная инвестиционная программа. Государственный заказчик — ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Вторая очередь также включает три объекта:
Учебно-научный центр Института медицины и психологии. Здание станет основным для исследований в области инновационных медицинских технологий. Здесь будут находиться все необходимые функциональные зоны для обучения и проведения исследований. Общая вместимость составит 700 студентов.
Научно-исследовательский центр. Основное здание для проведения научных изысканий. Штатным расписанием предусмотрено до 180 научных сотрудников в смену.
Корпус поточных аудиторий. В нем будет располагаться студенческий проектный центр на 300 человек, научная библиотека и аудитории вместимостью более 1,5 тыс. человек.
«Если в первой и второй очередях кампуса мы в основном сконцентрировались на учебно-исследовательской инфраструктуре, то третья очередь — это уже новые места в общежитиях», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук отметил, что новые объекты дали сильный толчок для дальнейшего развития вуза. Он анонсировал открытие новых обучающих программ — фармацевтика и медицинская кибернетика.