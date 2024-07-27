Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Первая очередь нового кампуса Новосибирского государственного университета состоит из досугового и учебного корпусов физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева (СУНЦ НГУ) и двух общежитий университета, рассчитанных на 690 мест.
В досуговом центре будет трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий, а также спортивные залы нескольких типов. Здесь разместят музей физматшколы, класс искусств, будет оборудована медиатека. Кроме того, уютные рекреации обустроят для проведения досуга учеников.
Учебный корпус рассчитан на одновременные занятия 625 воспитанников СУНЦ. Здесь расположены химические, физические, технические лаборатории, лекционные залы и помещения для самостоятельных занятий.
Два общежития предназначены уже для студентов университета. Здесь предусмотрены зоны коворкинга, пространство для занятий спортом и рекреационные помещения.
В центре учебно-жилого пространства предусмотрена небольшая сцена, вдоль дорожек расставлены лавочки. Уложенный недавно рулонный газон в жару опрыскивают специальным раствором, чтобы он не засох и лучше приживался.
Финансировал строительство Фонд развития социальных проектов «Перспектива», который аккумулировал средства выпускников НГУ, возглавляющих сегодня крупные успешные компании.
Параллельно со строительством кампуса было отремонтировано одно из старых общежитий университета на улице Пирогова. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт еще четырех общежитий.