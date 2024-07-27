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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Учебный корпус практически готов к приему студентов

Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка

27 июля 2024, 08:04
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Учебный корпус практически готов к приему студентов

Фоторепортаж из кампуса мирового уровня НГУ в Новосибирске

Показываем, как за месяц до начала учебного года выглядит новый кампус НГУ, по которому водили премьера Михаила Мишустина.

Первая очередь нового кампуса Новосибирского государственного университета состоит из досугового и учебного корпусов физико-математической школы им. М. А. Лаврентьева (СУНЦ НГУ) и двух общежитий университета, рассчитанных на 690 мест.

Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.
Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.
Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.
Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.
Местами кампус еще походит на стройплощадку, где-то еще даже не уложили газон.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В досуговом центре будет трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий, а также спортивные залы нескольких типов. Здесь разместят музей физматшколы, класс искусств, будет оборудована медиатека. Кроме того, уютные рекреации обустроят для проведения досуга учеников.

В актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СУНЦ 2024 годаВ актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СУНЦ 2024 года
В актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СЦНУ 2024 годаВ актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СЦНУ 2024 года
В актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СЦНУ 2024 годаВ актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СЦНУ 2024 года
В актовом зале уже провели тожественную церемонию вручения аттестатов выпускникам СУНЦ 2024 года
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Учебный корпус рассчитан на одновременные занятия 625 воспитанников СУНЦ. Здесь расположены химические, физические, технические лаборатории, лекционные залы и помещения для самостоятельных занятий.

В учебный корпус уже завезли необходимое оборудованиеВ учебный корпус уже завезли необходимое оборудование
В учебный корпус уже завезли необходимое оборудованиеВ учебный корпус уже завезли необходимое оборудование
В учебный корпус уже завезли необходимое оборудованиеВ учебный корпус уже завезли необходимое оборудование
В учебный корпус уже завезли необходимое оборудование
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Два общежития предназначены уже для студентов университета. Здесь предусмотрены зоны коворкинга, пространство для занятий спортом и рекреационные помещения.

Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человекБлоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек
Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек
Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек
Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек
Блоки в общежитиях рассчитаны на 4 и 6 человек
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В центре учебно-жилого пространства предусмотрена небольшая сцена, вдоль дорожек расставлены лавочки. Уложенный недавно рулонный газон в жару опрыскивают специальным раствором, чтобы он не засох и лучше приживался.

Финансировал строительство Фонд развития социальных проектов «Перспектива», который аккумулировал средства выпускников НГУ, возглавляющих сегодня крупные успешные компании.

НГУ — редкий пример, когда столь масштабное строительство для нужд высшей школы происходит за счет частных пожертвований выпускников вузаНГУ — редкий пример, когда столь масштабное строительство для нужд высшей школы происходит за счет частных пожертвований выпускников вуза
НГУ — редкий пример, когда столь масштабное строительство для нужд высшей школы происходит за счет частных пожертвований выпускников вуза
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Параллельно со строительством кампуса было отремонтировано одно из старых общежитий университета на улице Пирогова. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт еще четырех общежитий.

Стены старых общежитий несколько лет назад стали площадкой для размещения работ участников художественного фестиваля «Графит науки»Стены старых общежитий несколько лет назад стали площадкой для размещения работ участников художественного фестиваля «Графит науки»
Стены старых общежитий несколько лет назад стали площадкой для размещения работ участников художественного фестиваля «Графит науки»
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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#Артем Шершнев#Новосибирск#НГУ#Фото#Кампус#Общежитие#СУНЦ
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