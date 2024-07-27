Как выглядит кампус мирового уровня НГУ в Новосибирске: изучаем фото из Академгородка

В досуговом центре будет трансформируемый актовый зал, кафетерий, собственный планетарий, а также спортивные залы нескольких типов. Здесь разместят музей физматшколы, класс искусств, будет оборудована медиатека. Кроме того, уютные рекреации обустроят для проведения досуга учеников.