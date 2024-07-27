Мэрия Новосибирска хочет разорвать контракт с подрядчиком станции метро «Спортивная»

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Муниципальное предприятие «МетроМир» отправило в адрес ООО «СпецТрансСтрой» уведомление о расторжении соглашения на строительство станции метрополитена «Спортивная», которое стороны заключили в январе 2022 года. Заказчик считает, что подрядчик неоднократно срывал сроки выполнения работ и требовал увеличения финансирования.
Кроме того, в документе говорится, что строительная компания до сих пор не обосновал траты авансовых платежей в размере более 1 млрд рублей. Муниципалитет требует эти деньги вернуть, пишет издание «Континент Сибирь».
Если ситуация не изменится, через 10 дней после направления уведомления контракт будет считаться недействительным.
Ранее неоднократно заявлялось, что станция полностью готова, однако ввести ее в эксплуатацию мещают проблемы с проектно-сметной документацией.