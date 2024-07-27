На фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске отменили выступления нескольких групп

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Об отмене по решению организаторов фестиваля «Ветер Сибири» выступлений группы «Работники культуры» (дочерний проект «Пневмослона») и «Нейромонаха Феофана» музыканты сообщили в социальных сетях.
Так же в Новосибирск не приедет из Омска группа «25/17». Участники коллектива подчеркнули, что выступление не состоится по независящим от них причинам, однако не упомянули, что это связано с организаторами концертов.
Заявлено, что «Ветер Сибири» пройдет 2–4 августа на летном поле в районе ОбГЭС. Анонсированы выступления Кипелов, Вадима Самойлов, RadioTapok, группы «Северный флот», Сергея Бобунца и других.
В середине июля организаторы внезапно объявили о переносе фестиваля с аэродрома Мочище на площадку на ОбьГЭС, что вызвало недовольство части людей, купивших билеты.
В 2022 году фестиваль должен был пройти в Алтайском крае, но в итоге его отменили и анонсировали проведение в Новосибирске, но год спустя. Позже состав участников неоднократно менялся, а зрители, недовольные исчезновением из афиши любимых исполнителей, жаловались на проблемы с возвратом билетов.