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Организаторы не называют причины отмены выступлений

На фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске отменили выступления нескольких групп

27 июля 2024, 07:11
Фото: 1MI
Организаторы не называют причины отмены выступлений
Организаторы музыкального фестиваля отменили концерты «Пневмослона» и «Нейромонаха Феофана», сообщили исполнители в социальных сетях.

Об отмене по решению организаторов фестиваля «Ветер Сибири» выступлений группы «Работники культуры» (дочерний проект «Пневмослона») и «Нейромонаха Феофана» музыканты сообщили в социальных сетях.

Так же в Новосибирск не приедет из Омска группа «25/17». Участники коллектива подчеркнули, что выступление не состоится по независящим от них причинам, однако не упомянули, что это связано с организаторами концертов.

Заявлено, что «Ветер Сибири» пройдет 2–4 августа на летном поле в районе ОбГЭС. Анонсированы выступления Кипелов, Вадима Самойлов, RadioTapok, группы «Северный флот», Сергея Бобунца и других.

В середине июля организаторы внезапно объявили о переносе фестиваля с аэродрома Мочище на площадку на ОбьГЭС, что вызвало недовольство части людей, купивших билеты.

В 2022 году фестиваль должен был пройти в Алтайском крае, но в итоге его отменили и анонсировали проведение в Новосибирске, но год спустя. Позже состав участников неоднократно менялся, а зрители, недовольные исчезновением из афиши любимых исполнителей, жаловались на проблемы с возвратом билетов.

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