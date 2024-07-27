На фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске отменили выступления нескольких групп

В 2022 году фестиваль должен был пройти в Алтайском крае, но в итоге его отменили и анонсировали проведение в Новосибирске, но год спустя. Позже состав участников неоднократно менялся, а зрители, недовольные исчезновением из афиши любимых исполнителей, жаловались на проблемы с возвратом билетов.