Новосибирцы штурмуют электрички и стоят в пробках чтобы попасть на пляж в +32°

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Днем в субботу, 27 июля, столбик термометра в Новосибирске достиг отметки 32 градуса выше ноля. Согласно данным сервиса 2GIS, на Берском шоссе в сторону Академгородка растянулась огромная автомобильная пробка, начинающаяся в районе остановочной железнодорожной платформы «Юность» и заканчивающаяся в районе Бердского залива. Протяженность автомобильного затора более 10 километров. Люди пытаются попасть на песчаные берега водохранилища, в первую очередь, на Центральный пляж Академгородка.
Альтернативный способ добраться до пляжа без пробок — доехать на электричке до станций «Обское море» или «Береговая». Как рассказали редакции очевидцы, в городе, на станции «Речной вокзал», невероятный ажиотаж, люди едва ли не штурмом берут вагоны электропоездов, чтобы успеть занять свободные сиденья.
«Людей набилось, как сельдей в бочке. Никаких кондиционеров в вагоне нет, окна открыты, но такая жара и духота, что это не помогает. Чуть в обморок не упала, пока доехала. Страшно подумать, что будет вечером, когда вся толпа с пляжа пойдет на электричку. Мне кажется, дело до драк будет доходить», — рассказала редакции Анастасия Больных, которая решилась сегодня поехать на электропоезде на пляж в Академгородок.
По прогнозам синоптиков, завтра дневная температура ожидается в районе 25-26 градусов тепла, вечером возможен дождь с грозой.