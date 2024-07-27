Новосибирцы штурмуют электрички и стоят в пробках чтобы попасть на пляж в +32°

Днем в субботу, 27 июля, столбик термометра в Новосибирске достиг отметки 32 градуса выше ноля. Согласно данным сервиса 2GIS, на Берском шоссе в сторону Академгородка растянулась огромная автомобильная пробка, начинающаяся в районе остановочной железнодорожной платформы «Юность» и заканчивающаяся в районе Бердского залива. Протяженность автомобильного затора более 10 километров. Люди пытаются попасть на песчаные берега водохранилища, в первую очередь, на Центральный пляж Академгородка.