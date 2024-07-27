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Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Люди пытаются спрятаться в тени от палящего солнца в ожидании электрички на «Речном вокзале»

Новосибирцы штурмуют электрички и стоят в пробках чтобы попасть на пляж в +32°

27 июля 2024, 08:47
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Люди пытаются спрятаться в тени от палящего солнца в ожидании электрички на «Речном вокзале»

В Новосибирске на выезде из города в направлении пляжа образовались пробки

Десятки тысяч горожан устремились на пляжи Обского моря в попытке охладиться у воды в сильную жару.

Днем в субботу, 27 июля, столбик термометра в Новосибирске достиг отметки 32 градуса выше ноля. Согласно данным сервиса 2GIS, на Берском шоссе в сторону Академгородка растянулась огромная автомобильная пробка, начинающаяся в районе остановочной железнодорожной платформы «Юность» и заканчивающаяся в районе Бердского залива. Протяженность автомобильного затора более 10 километров. Люди пытаются попасть на песчаные берега водохранилища, в первую очередь, на Центральный пляж Академгородка.

Так сегодня выглядит пляж в районе ОбГЭСТак сегодня выглядит пляж в районе ОбГЭС
Так сегодня выглядит пляж в районе ОбГЭС
Фото: Захар Бердин / t.me/sveta_kaverzina

Альтернативный способ добраться до пляжа без пробок — доехать на электричке до станций «Обское море» или «Береговая». Как рассказали редакции очевидцы, в городе, на станции «Речной вокзал», невероятный ажиотаж, люди едва ли не штурмом берут вагоны электропоездов, чтобы успеть занять свободные сиденья.

Электрички в южном направлении идут забитые под завязкуЭлектрички в южном направлении идут забитые под завязку
Электрички в южном направлении идут забитые под завязку
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
«Людей набилось, как сельдей в бочке. Никаких кондиционеров в вагоне нет, окна открыты, но такая жара и духота, что это не помогает. Чуть в обморок не упала, пока доехала. Страшно подумать, что будет вечером, когда вся толпа с пляжа пойдет на электричку. Мне кажется, дело до драк будет доходить», — рассказала редакции Анастасия Больных, которая решилась сегодня поехать на электропоезде на пляж в Академгородок.

По прогнозам синоптиков, завтра дневная температура ожидается в районе 25-26 градусов тепла, вечером возможен дождь с грозой.

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