atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля, 10:29

Published 27 июля, 10:29

Modified 27 июля, 10:29

Updated 27 июля, 10:29

Погиб 57-летний водитель мотоцикла

Новосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб

27 июля 2024, 10:29
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Погиб 57-летний водитель мотоцикла
Встреча водителей из Новосибирска на дороге в соседнем регионе закончилась трагедией, передает дорожная полиция.

57-летний мотоциклист из Новосибирска погиб в аварии в Улаганском районе, недалеко от села Чибит, сообщили в управлении ГАИ по Республике Алтай. По данным ведомства, мотоциклист обгонял легковой автомобиль Субару, но в итоге совершил с ним столкновение и получил тяжелые травмы, от которых скончался.

За рулем японского автомобиля был 26-летний житель Новосибирска.

15 июля в Новосибирской области погиб водитель мотоцикла «Урал» с коляской. Тяжелое транспортное средство перевернулось и задавило мужчину.

Ранее мы рассказывали о том, что 11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома.

Читайте также:
Спасатели вырезали тело водителя из машины после страшной аварии в НовосибирскеЧисло аварий с электросамокатами в Новосибирске выросло в 13 разЧетыре человека погибли в жутком ДТП на новосибирской трассе
#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Алтай#Мотоциклист#Гибель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика