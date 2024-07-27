Новосибирцы устроили ДТП на Алтае: один человек погиб

Posted 27 июля, 10:29
Published 27 июля, 10:29
Modified 27 июля, 10:29
Updated 27 июля, 10:29
57-летний мотоциклист из Новосибирска погиб в аварии в Улаганском районе, недалеко от села Чибит, сообщили в управлении ГАИ по Республике Алтай. По данным ведомства, мотоциклист обгонял легковой автомобиль Субару, но в итоге совершил с ним столкновение и получил тяжелые травмы, от которых скончался.
За рулем японского автомобиля был 26-летний житель Новосибирска.
15 июля в Новосибирской области погиб водитель мотоцикла «Урал» с коляской. Тяжелое транспортное средство перевернулось и задавило мужчину.
Ранее мы рассказывали о том, что 11-летний мальчик на электросамокате попал под колеса автомобиля во дворе жилого дома.