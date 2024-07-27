В Новосибирске мальчик на самокате попал под колеса Ford во дворе дома

Вечером в пятницу, 26 июля, во дворе одного из жилых домов по улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска 11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль. Машиной Ford Focus управлял 27-летний водитель. Был ли он трезв, в сообщении дорожной полиции не уточняется.