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В Госдуме звучат голоса о полном запрете электросамокатов в России

В Новосибирске мальчик на самокате попал под колеса Ford во дворе дома

27 июля 2024, 02:24
Фото: atas.info
В Госдуме звучат голоса о полном запрете электросамокатов в России
Ребенка доставили в больницу с травмами, сообщили в городском управлении ГАИ.

Вечером в пятницу, 26 июля, во дворе одного из жилых домов по улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска 11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль. Машиной Ford Focus управлял 27-летний водитель. Был ли он трезв, в сообщении дорожной полиции не уточняется.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек на электросамокате на полном ходу врезался в женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшую пришлось госпитализировать.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Самокат
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