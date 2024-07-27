В Новосибирске мальчик на самокате попал под колеса Ford во дворе дома

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
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Updated Сегодня, 02:26
Вечером в пятницу, 26 июля, во дворе одного из жилых домов по улице Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска 11-летний мальчик на электросамокате попал под автомобиль. Машиной Ford Focus управлял 27-летний водитель. Был ли он трезв, в сообщении дорожной полиции не уточняется.
Ребенок получил травмы различной степени тяжести, ему была оказана медицинская помощь.
Ранее мы рассказывали о том, что молодой человек на электросамокате на полном ходу врезался в женщину, которая шла по тротуару. Пострадавшую пришлось госпитализировать.