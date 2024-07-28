Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
Все случилось в электропоезде, который ехал от Новосибирска до станции Болотная. Цыгане зашли в вагон под конец пути на ст. Чахлова. Они пристали к одному из пассажиров и якобы кинулись на него с ножом.
Шокированные новосибирцы разбежались по другим вагонам. Разборки длились около 10 мину. Затем злоумышленники вышли на остановке, а пассажир продолжил истекать кровью.
Как уточнили в ЗСЖД, на остановке мужчину уже ждала скорая помощь, однако к медикам никто не обратился, пострадавший ушел в неизвестном направлении. В полицию сообщений по данному факту не поступало.