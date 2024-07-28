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Кто на кого напал

Бойню с ножами устроили цыгане в новосибирской электричке

28 июля 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
Кто на кого напал
В одной из электричек, следовавшей по Новосибирской области, произошли разборки цыганей, рассказали очевидцы.

Все случилось в электропоезде, который ехал от Новосибирска до станции Болотная. Цыгане зашли в вагон под конец пути на ст. Чахлова. Они пристали к одному из пассажиров и якобы кинулись на него с ножом.

Шокированные новосибирцы разбежались по другим вагонам. Разборки длились около 10 мину. Затем злоумышленники вышли на остановке, а пассажир продолжил истекать кровью.

Как уточнили в ЗСЖД, на остановке мужчину уже ждала скорая помощь, однако к медикам никто не обратился, пострадавший ушел в неизвестном направлении. В полицию сообщений по данному факту не поступало.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Цыгане#Нож#Электричка#Конфликт#Болотное#Болотнинский район
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