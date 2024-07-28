Как прошло авиашоу 2024 в Новосибирске — топ захватывающих фото

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
28 июля прошло авиашоу под названием «За нашу Победу — на взлёт!». Мероприятие проводилось в поддержку российской армии. Он был посвящен 120-летию летчика Валерия Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири.
Гости авиафестиваля увидели выступления различных групп: «Русские витязи», «Русь», «Барсы». Над Новосибирском пролетели вертолеты «Робинсон» и МИ-2, с которых спрыгнули парашютисты.
В общей сложности в фестивале задействовали почти 80 самолетов и вертолетов, около 70 парашютистов. Посмотреть на шоу пришли сотни новосибирцев.