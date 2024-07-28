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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Авиашоу феерично закончилось в Новосибирске

Как прошло авиашоу 2024 в Новосибирске — топ захватывающих фото

28 июля 2024, 12:22
Фото: правительство НСО
Авиашоу феерично закончилось в Новосибирске

Как прошло авиашоу 2024 в Новосибирске

На территории аэродрома Мочище прошло захватывающее авиашоу, рассказали в правительстве Новосибирской области.

28 июля прошло авиашоу под названием «За нашу Победу — на взлёт!». Мероприятие проводилось в поддержку российской армии. Он был посвящен 120-летию летчика Валерия Чкалова, 110-летию ПВО России и 95-летию гражданской авиации Западной Сибири.

Фото: правительство НСО

Гости авиафестиваля увидели выступления различных групп: «Русские витязи», «Русь», «Барсы». Над Новосибирском пролетели вертолеты «Робинсон» и МИ-2, с которых спрыгнули парашютисты.

Фото: правительство НСО

В общей сложности в фестивале задействовали почти 80 самолетов и вертолетов, около 70 парашютистов. Посмотреть на шоу пришли сотни новосибирцев.

Фото: правительство НСО
Авиашоу в Мочище в Новосибирске: кто участвует и как доехать в 2024 году
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