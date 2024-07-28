Силовики в балаклавах нагрянули в ночной бар в Новосибирске и задержали мигрантов

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Published Сегодня, 02:46
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Инцидент произошел ночью 27 июля на Красном проспекте. Очевидцы рассказали, что видели силовиков, на лицах которых была балаклава, возле бара «Типография».
Правоохранители проверяли документы у отдыхающих. В основном, это были мигранты. Сообщается, что несколько человек якобы даже были задержаны.
В полиции уточнили, что их сотрудники не имеют никакого дела к проверке, а рейд осуществляли другие силовые структуры.