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Силовики были в масках

Силовики в балаклавах нагрянули в ночной бар в Новосибирске и задержали мигрантов

28 июля 2024, 02:46
Фото: atas.info
Силовики были в масках

Силовики в балаклавах нагрянули в ночной бар в Новосибирске

В центре Новосибирска силовиков заметили возле одного из баров, сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел ночью 27 июля на Красном проспекте. Очевидцы рассказали, что видели силовиков, на лицах которых была балаклава, возле бара «Типография».

Правоохранители проверяли документы у отдыхающих. В основном, это были мигранты. Сообщается, что несколько человек якобы даже были задержаны.

В полиции уточнили, что их сотрудники не имеют никакого дела к проверке, а рейд осуществляли другие силовые структуры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Мигранты#Проверка#Клуб#Бар#Силовики#Рейд
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