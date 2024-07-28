Захват мигрантами новосибирского села потребовал проверить глава СК Бастрыкин

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Дело из-за действий мигрантов в селе Тогучинского района поручил возбудить председатель СК Александр Бастрыкин. Речь идет о селе Киик.
Местные жители рассказали Инфопро 54, что живущие там мигранты кошмарят сибиряков: они якобы хотели изнасиловать сельчанку и систематически оскорбляют новосибирцев. Причем на жалобы администрация не дает никаких действий.
Следком уже начал проверять информацию. Бастрыкин требует возбудить дело и представить доклад с результатами расследования.