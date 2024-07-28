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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

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Мигранты кошмарят жителей

Захват мигрантами новосибирского села потребовал проверить глава СК Бастрыкин

28 июля 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Мигранты кошмарят жителей
Мигранты захватили село в Новосибирской области, глава СКР поручил проверить этот инцидент местному управлению, сообщили в ведомстве.

Дело из-за действий мигрантов в селе Тогучинского района поручил возбудить председатель СК Александр Бастрыкин. Речь идет о селе Киик.

Местные жители рассказали Инфопро 54, что живущие там мигранты кошмарят сибиряков: они якобы хотели изнасиловать сельчанку и систематически оскорбляют новосибирцев. Причем на жалобы администрация не дает никаких действий.

Следком уже начал проверять информацию. Бастрыкин требует возбудить дело и представить доклад с результатами расследования.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мигранты#Уголовное дело#Проверка#Александр Бастрыкин#Тогучинский район
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