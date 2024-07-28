Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор

Новосибирцу оказали помощь медики, пишет «Тогучинская газета». Неизвестно, какая именно это была змея. В Новосибирской области ядовитыми считаются только гадюка и щитомордник. Они могут наброситься, если их напугать — наступить или просто потрогать.