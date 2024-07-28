Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Все произошло в селе Янченково, которое находится в Тогучинском районе. Мужчина стал жертвой нападения змеи. Животное атаковало его, когда тот выбрасывал мусор. Причем змея совершила два укуса в ногу.
Новосибирцу оказали помощь медики, пишет «Тогучинская газета». Неизвестно, какая именно это была змея. В Новосибирской области ядовитыми считаются только гадюка и щитомордник. Они могут наброситься, если их напугать — наступить или просто потрогать.
Если же человека укусила змея, ему срочно нужно обратиться за помощью врачей. Вместе с этим лучше пить больше воды, чтобы вывести токсины.