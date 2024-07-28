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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 10:30

Змея укусила тогучинца

Змея дважды укусила новосибирца за ногу, пока тот выбрасывал мусор

28 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI
Змея укусила тогучинца
В Новосибирской области змея атаковала мужчину, о чем рассказал сам пострадавший.

Все произошло в селе Янченково, которое находится в Тогучинском районе. Мужчина стал жертвой нападения змеи. Животное атаковало его, когда тот выбрасывал мусор. Причем змея совершила два укуса в ногу.

Новосибирцу оказали помощь медики, пишет «Тогучинская газета». Неизвестно, какая именно это была змея. В Новосибирской области ядовитыми считаются только гадюка и щитомордник. Они могут наброситься, если их напугать — наступить или просто потрогать.

Если же человека укусила змея, ему срочно нужно обратиться за помощью врачей. Вместе с этим лучше пить больше воды, чтобы вывести токсины.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Пострадавшие#Змея#Тогучинский район#Укус гадюки
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