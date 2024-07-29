atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

13-летнего новосибирца унесла на глазах матери река в Горном Алтае — тело ищут

13-летнего новосибирца унесла на глазах матери река в Горном Алтае — тело ищут

29 июля 2024, 08:30
Фото: Артем Шершнев
28 июля в селе Элекмонар в Чемальском районе Катунь унесла 13-летнего жителя Новосибирска, его тело всё еще идут, рассказали в СУ СК по Республике Алтай.

Подросток бродил по берегу вместе с матерью, но в какой-то момент оступился и рухнул в реку. Мать бросилась на помощь, спрыгнула в воду, но это не помогло, течение реки унесло тело подростка. Его до сих пор продолжают искать.

Всего на прошедших выходных, 27–28 июля, в водоемах Республики Алтай утонули трое детей.

Двое из них — местные жители. Одна из погибших — 12-летняя девочка — пыталась спасти своего отца, но погибли оба. Также утонул еще один 13-летний подросток. Их тела найдены.

Следователи заметили, что все дети утонули в местах, непригодных для купания, при этом предупреждающие таблички отсутствовали.

Количество утонувших за неделю назвали в Новосибирской области
Узнать подробнее

В Новосибирской области продолжают тонуть люди, но трагических случаев стало меньше, заявили в МЧС.

Читайте также:
Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в ПарижеО последствиях разгула стихии в Новосибирской области рассказали в МЧСДиректор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией
#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Утонул#СК
Подпишитесь
Жара, дожди и грозы: что подготовила погода для новосибирцев в конце июля 2024
Сегодня, 02:22
Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией
Сегодня, 07:32
Мощнейшая магнитная буря обрушится на Новосибирск и сведет с ума метеозависимых
Сегодня, 06:22
Позором назвал Володин церемонию открытия Олимпийских игр 2024 в Париже
Сегодня, 06:21
Еще 45 мигрантов-нелегалов выдворили на родину из Новосибирской области
Сегодня, 05:15
Из-за испытаний сети оставят без горячей воды еще два района Новосибирска
Сегодня, 03:02