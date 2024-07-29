13-летнего новосибирца унесла на глазах матери река в Горном Алтае — тело ищут

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Подросток бродил по берегу вместе с матерью, но в какой-то момент оступился и рухнул в реку. Мать бросилась на помощь, спрыгнула в воду, но это не помогло, течение реки унесло тело подростка. Его до сих пор продолжают искать.
Всего на прошедших выходных, 27–28 июля, в водоемах Республики Алтай утонули трое детей.
Двое из них — местные жители. Одна из погибших — 12-летняя девочка — пыталась спасти своего отца, но погибли оба. Также утонул еще один 13-летний подросток. Их тела найдены.
Следователи заметили, что все дети утонули в местах, непригодных для купания, при этом предупреждающие таблички отсутствовали.