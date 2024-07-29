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Вылеты задержаны

Более 40 авиарейсов задержали в новосибирском аэропорту из-за тумана

29 июля 2024, 04:15
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Вылеты задержаны
Из Новосибирска не вылетели вовремя более 40 рейсов, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Из-за тумана возникла задержка вылетов различных рейсов. Условия были неблагоприятный для полета, поэтому самолеты ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь», не смогли улететь до пункта назначения по запланированному времени.

Также задерживалась посадка в Новосибирске из разных городов, в том числе Москвы, Сочи и Антальи. Некоторые рейсы отправились на запасные аэродромы — в соседние регионы (Кемерово, Томск, Омск).

Прокуратура начала проверку. Сотрудники выяснят, соблюдали ли авиакомпании права пассажиров, а именно предоставили ли им дополнительные услуги в связи с переносом вылета — например, питание.

Вылеты самолетов задержали в Новосибирске из-за густого тумана
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