Более 40 авиарейсов задержали в новосибирском аэропорту из-за тумана

Из-за тумана возникла задержка вылетов различных рейсов. Условия были неблагоприятный для полета, поэтому самолеты ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь», не смогли улететь до пункта назначения по запланированному времени.