Более 40 авиарейсов задержали в новосибирском аэропорту из-за тумана

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Из-за тумана возникла задержка вылетов различных рейсов. Условия были неблагоприятный для полета, поэтому самолеты ряда авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Победа» и «Сибирь», не смогли улететь до пункта назначения по запланированному времени.
Также задерживалась посадка в Новосибирске из разных городов, в том числе Москвы, Сочи и Антальи. Некоторые рейсы отправились на запасные аэродромы — в соседние регионы (Кемерово, Томск, Омск).
Прокуратура начала проверку. Сотрудники выяснят, соблюдали ли авиакомпании права пассажиров, а именно предоставили ли им дополнительные услуги в связи с переносом вылета — например, питание.