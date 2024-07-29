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Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией

Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией

29 июля 2024, 07:32
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирском государственном цирке разгорается скандал после того, как его директор Сергей Шабанов заявил о коррупции в учреждении.

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить ФКП «Росгосцирк» на коррупцию со стороны лиц, причастных к деятельности учреждения, пишет «Континент Сибирь».

По словам руководителя, «непомерно высокие» цены на билеты не позволяют всем желающим попасть на представления. В итоге цирк становится недоступным видом искусства для населения. Дорого обходятся не только билеты (3 тысяч за человека), также зрители вынуждены приобретать еду и напитки втридорога, рассказал директор. Виной — коммерсанты, которые устанавливают свои порядки в учреждении.

Ранее Сергей Шабанов заявил, что руководство ФКП «Росгосцирка» пытается выжить его с поста.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Цирк#Александр Бастрыкин
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