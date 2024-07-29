Директор цирка в Новосибирске попросил Бастрыкина разобраться с коррупцией

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить ФКП «Росгосцирк» на коррупцию со стороны лиц, причастных к деятельности учреждения, пишет «Континент Сибирь».
По словам руководителя, «непомерно высокие» цены на билеты не позволяют всем желающим попасть на представления. В итоге цирк становится недоступным видом искусства для населения. Дорого обходятся не только билеты (3 тысяч за человека), также зрители вынуждены приобретать еду и напитки втридорога, рассказал директор. Виной — коммерсанты, которые устанавливают свои порядки в учреждении.
Ранее Сергей Шабанов заявил, что руководство ФКП «Росгосцирка» пытается выжить его с поста.