Глава азербайджанской диаспоры высказался о ДТП с семью машинами в Новосибирске

По словам Бабаева, к нему никто по этому вопросу не подходил. В то же время мужчина подтвердил, что иногда ему приходится урегулировать разнообразные вопросы, связанные с представителями его национальности. Обычно он старается разобраться в вопросе и повлиять на человека, особенно если тот неправ.