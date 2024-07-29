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Глава азербайджанской диаспоры высказался о ДТП с семью машинами в Новосибирске

Глава азербайджанской диаспоры высказался о ДТП с семью машинами в Новосибирске

29 июля 2024, 10:03
Фото: прокуратура Новосибирской области
Лидер азербайджанского землячества в Новосибирске Расим Сахиб-оглы Бабаев высказался о нашумевшем ДТП на Красном проспекте.

Руководитель диаспоры, объединяющей выходцев из Азербайджана Расим Бабаев высказал свое мнение относительно нашумевшего происшествия на Красном проспекте. Напомним, 13 июля черный BMW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине машины и повредил семь из них. Изначально заявлялось, что за рулем находился молодой выходец из Азербайджана.

По словам Бабаева, к нему никто по этому вопросу не подходил. В то же время мужчина подтвердил, что иногда ему приходится урегулировать разнообразные вопросы, связанные с представителями его национальности. Обычно он старается разобраться в вопросе и повлиять на человека, особенно если тот неправ.

В данном случае никто к Бабаеву не обращался. Бабаев утверждает, что слышал только «разговоры» по поводу этой аварии, в которых упоминался азербайджанец.

«Разговоры еще были, что кто-то кому-то продал машину, и вроде как еще не все понятно», — заявил Расим Бабаев BFM-Новосибирск.

Мужчина добавил, что в Новосибирске действительно существует проблема лихачей на дорогостоящих автомобилях, но никакие отдельные национальности тут не при чем.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Диаспора#Азербайджан#Расим Бабаев
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