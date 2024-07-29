Глава азербайджанской диаспоры высказался о ДТП с семью машинами в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Руководитель диаспоры, объединяющей выходцев из Азербайджана Расим Бабаев высказал свое мнение относительно нашумевшего происшествия на Красном проспекте. Напомним, 13 июля черный BMW на большой скорости врезался в припаркованные на обочине машины и повредил семь из них. Изначально заявлялось, что за рулем находился молодой выходец из Азербайджана.
По словам Бабаева, к нему никто по этому вопросу не подходил. В то же время мужчина подтвердил, что иногда ему приходится урегулировать разнообразные вопросы, связанные с представителями его национальности. Обычно он старается разобраться в вопросе и повлиять на человека, особенно если тот неправ.
В данном случае никто к Бабаеву не обращался. Бабаев утверждает, что слышал только «разговоры» по поводу этой аварии, в которых упоминался азербайджанец.
«Разговоры еще были, что кто-то кому-то продал машину, и вроде как еще не все понятно», — заявил Расим Бабаев BFM-Новосибирск.
Мужчина добавил, что в Новосибирске действительно существует проблема лихачей на дорогостоящих автомобилях, но никакие отдельные национальности тут не при чем.