Как будет выглядеть Сквер Влюбленных, показали в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Сквер находится на улице Тюленина. На него обратили внимание застройщики еще в прошлом году, когда увидели его плачевное состояние. План реконструкции создавался за счет компании «Поляков», мэрия приняла инициативу.
К работам уже приступили. Там высадят деревья, кустарники, цветы. В зеленой зоне появится освещение. Также для пешеходов предусмотрят дорожки и лавочки.
Самое интересное, что в сквере поставят мост для влюбленных. Его символизируют с местным мостом для пешеходов, являющимся символом района.