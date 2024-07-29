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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Так будет выглядеть сквер

Как будет выглядеть Сквер Влюбленных, показали в Новосибирске

29 июля 2024, 13:34
Фото: telegram-канал Ильи Полякова
Так будет выглядеть сквер
В Новосибирске начали благоустраивать новый сквер, который имеет романтичное название, сообщил зампредседателя комитета по строительству Заксобрания Илья Поляков.

Сквер находится на улице Тюленина. На него обратили внимание застройщики еще в прошлом году, когда увидели его плачевное состояние. План реконструкции создавался за счет компании «Поляков», мэрия приняла инициативу.

К работам уже приступили. Там высадят деревья, кустарники, цветы. В зеленой зоне появится освещение. Также для пешеходов предусмотрят дорожки и лавочки.

Самое интересное, что в сквере поставят мост для влюбленных. Его символизируют с местным мостом для пешеходов, являющимся символом района.

Фото: telegram-канал Ильи Полякова
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Парк#Благоустройство#Проект#Сквер
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