atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 29 июля, 11:56

Published 29 июля, 11:56

Modified 29 июля, 12:06

Updated 29 июля, 12:06

Айфоны были нелегальными

Нелегальные iPhone пытался привезти из Казахстана перекупщик из Новосибирска

29 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI. Айфоны были нелегальными
Внушительную партию иностранных гаджетов хотел ввести новосибирец, подробности дала ФСБ.

Водитель из Новосибирска хотел привезти 29 новых айфонов фирмы Apple. Он вез их из другой страны, а именно из Казахстана.

Данный факт пресекли сотрудники ФСБ на границе. Автомобиль задержали для досмотра, а телефоны нашли в багажнике.

Стоимость всех гаджетов — почти 3 млн рублей. Вероятно, iPhone хотели перепродавать в Новосибирске.

Все телефоны передали на таможню. Там будут разбираться и принимать решение о дальнейшей судьбе новосибирца.

iPhone 15 рекордно подешевел в России — за сколько его могут купить новосибирцы
Узнать подробнее
Читайте также:
21 млн рублей не дали вывезти в Узбекистан и Таджикистан сибирские таможенники1,8 млн рублей унюхала собака на таможне в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Казахстан#Граница#Телефон#Таможня#Айфон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика