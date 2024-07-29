Нелегальные iPhone пытался привезти из Казахстана перекупщик из Новосибирска

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Водитель из Новосибирска хотел привезти 29 новых айфонов фирмы Apple. Он вез их из другой страны, а именно из Казахстана.
Данный факт пресекли сотрудники ФСБ на границе. Автомобиль задержали для досмотра, а телефоны нашли в багажнике.
Стоимость всех гаджетов — почти 3 млн рублей. Вероятно, iPhone хотели перепродавать в Новосибирске.
Все телефоны передали на таможню. Там будут разбираться и принимать решение о дальнейшей судьбе новосибирца.