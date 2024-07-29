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Published Сегодня, 11:56

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Айфоны были нелегальными

Нелегальные iPhone пытался привезти из Казахстана перекупщик из Новосибирска

29 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Айфоны были нелегальными
Внушительную партию иностранных гаджетов хотел ввести новосибирец, подробности дала ФСБ.

Водитель из Новосибирска хотел привезти 29 новых айфонов фирмы Apple. Он вез их из другой страны, а именно из Казахстана.

Данный факт пресекли сотрудники ФСБ на границе. Автомобиль задержали для досмотра, а телефоны нашли в багажнике.

Стоимость всех гаджетов — почти 3 млн рублей. Вероятно, iPhone хотели перепродавать в Новосибирске.

Все телефоны передали на таможню. Там будут разбираться и принимать решение о дальнейшей судьбе новосибирца.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Казахстан#Граница#Телефон#Таможня#Айфон
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