Непотушенная сигарета погубила молодого жителя Новосибирской области

Тревожное сообщение о возгорании поступило вечером в 21.56 — звонил один из сельчан, заметивший, что горит половина дома, построенного на двух хозяев на Зеленой улице. Сотрудники МЧС прибыли через считанные минуты, еще около 15 минут понадобилось им на тушение дома. Площадь пожара составила 55 «квадратов». Вторую половину строения, принадлежащую другим людям, удалось отстоять.