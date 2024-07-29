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Непотушенная сигарета погубила молодого жителя Новосибирской области

Непотушенная сигарета погубила молодого жителя Новосибирской области

29 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI
В Новосибирской области на пепелище после пожара обнаружено тело 26-летнего местного жителя, следует из сообщения регионального управления МЧС.

В Северном районе Новосибирской области в результате пожара в двухквартирном доме погиб 26-летний мужчина. Трагедия случилась в понедельник, 22 июля в селе Останинка, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Тревожное сообщение о возгорании поступило вечером в 21.56 — звонил один из сельчан, заметивший, что горит половина дома, построенного на двух хозяев на Зеленой улице. Сотрудники МЧС прибыли через считанные минуты, еще около 15 минут понадобилось им на тушение дома. Площадь пожара составила 55 «квадратов». Вторую половину строения, принадлежащую другим людям, удалось отстоять.

При разборе остатков дома было обнаружено тело погибшего местного жителя. Скорее всего, причиной несчастья стала его собственная неосторожность во время курения.

В ликвидации пожара участвовали члены сельской добровольной пожарной дружины.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Курение#Трагедия
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