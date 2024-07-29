Новосибирские компании расширяют географию экспорта за счет дружественных стран

За первые шесть месяцев 2024 года при содействии центра 27 предприятий заключили экспортные контракты. В этом году уже прошли бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам. В планах 2024 года бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию и Нигерию. Бизнес Новосибирской области переориентировался на рынки дружественных стран — СНГ, Азия, Ближний Восток, предприниматели стали активно интересоваться направлением Африки.