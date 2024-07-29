Новосибирские компании расширяют географию экспорта за счет дружественных стран

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Глава региона поставил задачу усилить работу в этом направлении.
«Эту работу надо продолжать более активно. Необходимо достигнуть фактических показателей экспорта выше, чем в прошлом году», — поставил задачу Андрей Травников в ходе оперативного совещания.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров доложил о поддержке экспорта малых и средних предприятий.
С целью развития экономики в Новосибирской области Центр поддержки экспорта создан в 2012 году. Сейчас входит в центр «Мой бизнес».
Центр оказывает предпринимателям ряд услуг, включая консультации; бизнес-обучение; организация участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях; приём иностранных делегаций; поиск партнеров; патентование полезных моделей и патентный поиск; защита интеллектуальной собственности; помощь в сертификации товаров и услуг для зарубежных рынков; перевод содержания сайтов и маркетинговых материалов на иностранные языки.
За первые шесть месяцев 2024 года при содействии центра 27 предприятий заключили экспортные контракты. В этом году уже прошли бизнес-миссии в Мьянму, Китай, Вьетнам. В планах 2024 года бизнес-миссии в Монголию, Индию, Турцию и Нигерию. Бизнес Новосибирской области переориентировался на рынки дружественных стран — СНГ, Азия, Ближний Восток, предприниматели стали активно интересоваться направлением Африки.
В Новосибирской области рост экспорта стабильно показывает отрасль АПК — различные сельхозкультуры, масло, пищевая продукция. Например, новосибирский экспорт продукции АПК в 2023 году составил 102% к уровню 2022 года. Среди основных экспортных товаров — злаковые, продукция пищевой промышленности, масложировая продукция, рыба и мясо и молоко.
Промышленное оборудование, металлургия чаще экспортируются в страны ЕАЭС и СНГ. Из Новосибирской области продукция поставляется в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Белоруссию.
Благодаря поддержке Центра поддержки экспорта органические удобрения продаются в странах Юго-Восточной Азии, сэндвич-панели в Азербайджане, яблочная пастила продается в Турцию, специи и приправы в Таджикистане, тактильное оборудование экспортируется в Узбекистан. В Казахстане появился детский игровой центр новосибирского производства.