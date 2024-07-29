Новосибирский губернатор поручил скоординировать реализацию федеральных проектов

Что касается второй стадии технопарка Академгородка, Андрей Травников пояснил, что необходимые решения, включая на уровне федерации, уже приняты. Вместе с тем помимо контроля за соблюдением сроков реализации, региональное правительство, в частности министерства промышленности и экономического развития, должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для постройки зданий инвесторов, исключая привлечение государственных средств.