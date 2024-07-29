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Проекты будут координировать

Новосибирский губернатор поручил скоординировать реализацию федеральных проектов

29 июля 2024, 06:36
Фото: atas.info
Проекты будут координировать
По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.

В процессе оперативного совещания в правительстве 29 июля, губернатор Андрей Травников отметил, что после недавнего рабочего визита в регион председатель Правительства РФ подтвердил выполнение целого ряда крупных проектов. Особое внимание было уделено развитию аэродромной инфраструктуры аэропорта «Толмачёво», строительству второй фазы Академпарка, продолжению работ над кампусом НГУ и реконструкции трассы Р-256 «Чуйский тракт».

По поводу аэропорта, а также будущих этапов строительства кампуса НГУ, руководитель области поручил обновить список объектов, находящихся поблизости от текущих проектов или связанных с развитием «Толмачёво» и Академгородка. Важно согласовывать работы и финансовые вопросы по строительству дорожной сети, социальных и транспортных объектов с планами федерального правительства и инвесторов, которые привлечены для осуществления крупных проектов.

Что касается второй стадии технопарка Академгородка, Андрей Травников пояснил, что необходимые решения, включая на уровне федерации, уже приняты. Вместе с тем помимо контроля за соблюдением сроков реализации, региональное правительство, в частности министерства промышленности и экономического развития, должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для постройки зданий инвесторов, исключая привлечение государственных средств.

Вопрос расширения Чуйского тракта с двух до четырёх полос уже отрабатывается региональными минтрансом совместно с федеральными заказчиками. «Во взаимодействии с нашими соседями — Алтайским краем и Республикой Алтай — в рамках подписанного межрегионального соглашения нужно комплексно готовить и продвигать предложения по реконструкции этой важной федеральной трассы», — такое поручение дал Андрей Травников.
Чуйский тракт планируют расширить в Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#НГУ#Строительство#Инфраструктура#Аэропорт Толмачёво#Академпарк#Чуйский тракт#Инвесторы
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