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О последствиях разгула стихии в Новосибирской области рассказали в МЧС

О последствиях разгула стихии в Новосибирской области рассказали в МЧС

29 июля 2024, 04:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На минувшей неделе в регионе выпали обильные осадки, дул сильный ветер, к ликвидации последствий привлекали сотрудников МЧС, рассказал начальник регионального ведомства Виктор Орлов.

Из-за непогоды падали деревья, зафиксировано повреждение транспорта, проезжие части оказались подтоплены. Обошлось без пострадавших.

В двух районах области — в Коченевском и Татарском — оказались повреждены крыши. Электроснабжение нарушилось в Новосибирске и шести районах области. В зону отключения попади 6 тысяч жилых домов с населением свыше 25 тысяч человек и 53 социально значимых объекта. В Коченевском и Новосибирских районах последствия устраняют до сих пор. К полудню планируют восстановить.

На минувшей неделе произошло 68 пожаров, одного человека спасли, два погибли. ЧС не зафиксировано.

Режим повышенной готовности вводят на территории Новосибирской области
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В регионе продолжает действовать режим «Повышенная готовность» из-за аномальной жары и повышенной смертностью на воде.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Аномальная жара в Новосибирске
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