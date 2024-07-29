О последствиях разгула стихии в Новосибирской области рассказали в МЧС

В двух районах области — в Коченевском и Татарском — оказались повреждены крыши. Электроснабжение нарушилось в Новосибирске и шести районах области. В зону отключения попади 6 тысяч жилых домов с населением свыше 25 тысяч человек и 53 социально значимых объекта. В Коченевском и Новосибирских районах последствия устраняют до сих пор. К полудню планируют восстановить.