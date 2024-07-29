О последствиях разгула стихии в Новосибирской области рассказали в МЧС

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Из-за непогоды падали деревья, зафиксировано повреждение транспорта, проезжие части оказались подтоплены. Обошлось без пострадавших.
В двух районах области — в Коченевском и Татарском — оказались повреждены крыши. Электроснабжение нарушилось в Новосибирске и шести районах области. В зону отключения попади 6 тысяч жилых домов с населением свыше 25 тысяч человек и 53 социально значимых объекта. В Коченевском и Новосибирских районах последствия устраняют до сих пор. К полудню планируют восстановить.
На минувшей неделе произошло 68 пожаров, одного человека спасли, два погибли. ЧС не зафиксировано.
В регионе продолжает действовать режим «Повышенная готовность» из-за аномальной жары и повышенной смертностью на воде.