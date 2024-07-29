Отмена туристического поезда из Новосибирска до Алтая — правда или фейк?

Пока точные даты рейсов следующего круиза не называются. Отметим, что интерес к внутреннему туризму продолжает расти среди жителей России. Особенность круиза на поезде, который следует из Новосибирской области до Алтая, заключается в возможности увидеть природную красоту сразу трех регионов. Стоимость путевки для одного пассажира поезда, который совершил первый круиз, составила от 27 до 64 тыс рублей. Цены варьируются в зависимости от набора предоставляемых услуг.