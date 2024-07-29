Отмена туристического поезда из Новосибирска до Алтая — правда или фейк?

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях начали распространять сообщения об отмене туристического поезда, следующего по маршруту Новосибирск — Бийск — Таштагол. В сообщениях утверждалось, что после первой поездки организаторы круиза приняли решение о заморозке проекта. Источником информации об отмене рейсов стал паблик «Новосибирские железные дороги». Автор поста ссылался на слова представителя компании «Олимпия Райзен Сибирь» — женщина оставила комментарий под постом одной из новосибирских групп. Сейчас данный комментарий уже удален.
В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) рассказали, что первый туристический рейс Новосибирск — Бийск — Таштагол действительно состоялся в тестовом режиме с 12 по 15 июля. Последующие рейсы не отменялись. Информация о приостановке проекта является не соответствующей действительности.
«Решение о регулярном курсировании будет принято с учётом отзывов участников тура о качестве транспортных услуг и туристических программ. В настоящее время специалисты анализируют итоги состоявшейся тестовой поездки, ведут работу по доработке экскурсионной программы для туристов», — пояснили в ЗСЖД.
Пока точные даты рейсов следующего круиза не называются. Отметим, что интерес к внутреннему туризму продолжает расти среди жителей России. Особенность круиза на поезде, который следует из Новосибирской области до Алтая, заключается в возможности увидеть природную красоту сразу трех регионов. Стоимость путевки для одного пассажира поезда, который совершил первый круиз, составила от 27 до 64 тыс рублей. Цены варьируются в зависимости от набора предоставляемых услуг.
Инициатором организации туристических поездок является Западно-Сибирская железная дорога.